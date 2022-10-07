Eventi del 7, 8 e 9 ottobre 2022 in Sardegna: sarà un altro weekend dai grandi eventi in Sardegna, con tante manifestazioni per ragazzi (il “Cartoon Fest di Arborea“, le “Famiglie al museo“, il “Festival Tuttestorie”), tre appuntamenti con “Autunno in Barbargia” (a Tonara, Gavoi e Lollove), feste della birra a Sassari e Villlaspeciosa, sagre (da non perdere la due giorni dedicata alla Panada ad Assemini) e castagnate.

E poi ci sono tanti altri eventi di grande rilievo come “Radici di Sardegna” a Porto Torres, la “Festa del borgo” a Sanluri, “Zenias de Atonzu” a Sedilo, “TerrAccogliente” a Donori, il rally “Terra Sarda” in Gallura, la “Festa dei borghi autentici d’Italia” in diverse località dell’isola e chi più ne ha più ne metta.

Da segnalare anche le grandi feste religiose come Le Grazie a Siniscola e Santa Vitalia a Villasor.

E allora vediamo subito i programmi di questi e altri eventi del weekend del 7, 8 e 9 ottobre 2022 in Sardegna , senza dimenticare concerti, mostre ed escursioni. Dovete solo scegliere link di vostro interesse qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Bolotana, Borutta, Galtellì e Ussassai – Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 2022 in Sardegna – 8 e 9 ottobre 2022:

Numerosi musei della Sardegna – Famiglie al museo 2022 – 8 e 9 ottobre 2022:

Qui sotto la lista dei musei partecipanti:

