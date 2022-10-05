Il sabato della sagra ad Aritzo: a fine mese ad Aritzo, il 29 e 30 ottobre 2022, sabato e domenica, si svolgerà l’attesa “Sagra delle castagne“. Bene, vi presentiamo oggi il programma de “Il sabato della sagra” del 29 ottobre 2022 , che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata tra trekking, show cooking, degustazioni gratuite, birra alle castagne e musica dal vivo.

Il sabato della sagra ad Aritzo, programma:

Sabato, 29 ottobre 2022:

ore 09:00 – Ufficio turistico – Ritrovo per inizio escursione e tour in jeep ai castagneti secolari di Geratzia (prenotazioni via email: info@yoursardiniaexperience.com oppure in loco il sabato mattina)

(prenotazioni via email: info@yoursardiniaexperience.com oppure in loco il sabato mattina) ore 10:00 – Apertura stand dell’artigianato e agro-alimentari

ore 10:15 – Concorso di pittura : “Dipingi Aritzo“

: “Dipingi Aritzo“ ore 16:30 – Distribuzione gratuita di caldarroste e degustazione vino novello

ore 18:00 – Centro storico (3 postazioni) – Birra alle castagne : degustazione della birra artigianale alle castagne , un prodotto realizzato in casa, per l’occasione, non in vendita.

: della alle , un prodotto realizzato in casa, per l’occasione, non in vendita. ore 19:00 : Centro storico (3 postazioni) – Show cooking , menù alle castagne : apertura dell’itinerario gastronomico che servirà pietanze a tema con la sagra , dall’antipasto al dolce, preparate sia da professionisti che da cuochi amatoriale locali. Degustazione gratuita, pietanze garantite a chi riceve il flyer, fino ad esaurimento scorte. Centro storico – Musica dal vivo itinerante ad accompagnare le degustazioni

ore 22:00 – Chiusura postazioni .

. ore 22:00 – Spettacolo musicale con: Max Mania (tribute band agli 883) Natalia Dolgova Dj Set

con:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Trovare informazioni sugli eventi di Aritzo sui social non è mai facilissimo, noi abbiamo trovato il manifesto di questo evento sulla pagina Facebook della sezione dell’Admo di Aritzo. Noi vi consigliamo di dare un’occhiata alla sito internet del Comune di Aritzo.

Dove si trova Aritzo:

Per scoprire come arrivare ad Aritzo, aprite le mappa qui sotto e inserite il vostro punto di partenza, verrà calcolato automaticamente il percorso più breve.

