Beer Fest Villaspeciosa: scopri il programma completo di sabato 8 ottobre 2022!
Beer Fest Villaspeciosa: si svolgerà nella giornata di sabato 8 ottobre 2022, con inizio alle ore 11:00 del mattino, la prima edizione della festa della birra di Villaspeciosa, con 4 postazioni brassicole e punto ristoro.
Il Beer Fest Villaspeciosa si svolgerà presso il parco di San Platano e prevede anche animazione e attività ludico sportive per i bambini dal mattino al pomeriggio (caccia al tesoro, gonfiabili e via dicendo), oltre che un dj set che vedrà protagonisti alla consolle i djs Morpheus, Smomo, Mattieddu, Nero e altri.
L’ingresso è gratuito.
Villaspeciosa Beer Fest, programma:
Sabato, 8 ottobre 2022:
- dalle ore 11:00 a mezzanotte – Festa della birra di Villaspeciosa
- dalle ore 11:00 alle 17:00 – Animazione per bambini
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’organizzazione è del “Comitato San Platano 2023” e ad esso vi rimandiamo per maggiori info e dettagli, oltre che per eventuali cambiamenti dell’ultim’ora. Altrimenti potete telefonare ai numeri:
- 340 707 6238
- 335 759 0049
Dove si trova il parco di San Platano a Villaspeciosa:
Come si arriva al parco di San Platano a Villaspeciosa? Innanzitutto arrivare a Villaspeciosa è molto semplice, si trova infatti ai lati della SS130 a circa 25km da Cagliari.
Il parco di San Platano invece si torva alla periferia nordoccidentale del paese, vicino all’omonima chiesa.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp