Beer Fest Villaspeciosa: si svolgerà nella giornata di sabato 8 ottobre 2022 , con inizio alle ore 11:00 del mattino, la prima edizione della festa della birra di Villaspeciosa, con 4 postazioni brassicole e punto ristoro.

Il Beer Fest Villaspeciosa si svolgerà presso il parco di San Platano e prevede anche animazione e attività ludico sportive per i bambini dal mattino al pomeriggio (caccia al tesoro, gonfiabili e via dicendo), oltre che un dj set che vedrà protagonisti alla consolle i djs Morpheus, Smomo, Mattieddu, Nero e altri.

L’ingresso è gratuito.

Villaspeciosa Beer Fest, programma:

Sabato, 8 ottobre 2022:

dalle ore 11:00 a mezzanotte – Festa della birra di Villaspeciosa

dalle ore 11:00 alle 17:00 – Animazione per bambini

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’organizzazione è del “Comitato San Platano 2023” e ad esso vi rimandiamo per maggiori info e dettagli, oltre che per eventuali cambiamenti dell’ultim’ora. Altrimenti potete telefonare ai numeri:

340 707 6238

335 759 0049

Dove si trova il parco di San Platano a Villaspeciosa:

Come si arriva al parco di San Platano a Villaspeciosa? Innanzitutto arrivare a Villaspeciosa è molto semplice, si trova infatti ai lati della SS130 a circa 25km da Cagliari.

Il parco di San Platano invece si torva alla periferia nordoccidentale del paese, vicino all’omonima chiesa.

