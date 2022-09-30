Eventi del 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022 in Sardegna: ve lo avevamo annunciato e così sarà, dopo un weekend con pochi eventi a causa delle elezioni politiche come quello scorso, gli appuntamenti riesplodono in Sardegna dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.

E’ uno di quei weekend nei quali bisogna scegliere cosa fare, ma è difficile, perché è tutto bello e non ci si vorrebbe perdere nulla. Qualche esempio? Ben tre tappe con “Autunno in Barbargia“, a Lula, Meana Sardo e Orotelli. E ancora il Festival internazionale del cous cous a Carloforte, Wine Fregula e Cassola a Neoneli, il Festival delle pro loco a Sestu, Artis e Ortus a Isili, e – se amate il vino – la Festa della vendemmia a Ozieri, l’Iglesias Wine Experience, il Wine Party di Villacidro e Un accento di vino a Villasimius.

E poi le grandi feste religiose del momento: la Festa di Santa Greca a Decimomannu, la Festa di Santa Vitalia a Serrenti, la Festa della Madonna della Salute a Masainas, la festa di Sant Miquel ad Alghero e la Festa patronale di Aggius.

E allora vediamo subito i programmi di questi e altri eventi del weekend del 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022 in Sardegna , senza dimenticare mostre ed escursioni. Dovete solo scegliere link di vostro interesse qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Attenzione: nella giornata di venerdì, a causa del maltempo atteso, alcuni eventi potrebbero venir ANNULLATI, RIMANDATI O SPOSTATI AL CHIUSO.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

