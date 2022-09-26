Artis e Ortus a Isili, programma: si svolgerà nell’intera giornata di domenica 2 ottobre 2022 , a partire dalle ore 9:00, l’evento “Artis e Ortus” a Isili, importante borgo della regione storica del Sarcidano, nel cuore della Sardegna.

Artis e Ortus è una manifestazione pensata per promuovere tradizioni e produzioni di Isili del territorio circostante. Sarà infatti possibile scoprire artigianato e produzioni alimentari di qualità attraverso un suggestivo percorso attraverso le vie e gli angoli del centro storico di Isili. Isili è molto conosciuta, tra le altre cose, per l’arte del rame, della tessitura e dei gioielli. Mentre gli orti del territorio sono l’espressione contemporanea e moderna dell’antica cultura contadina.

In programma cibo e buon vino, eventi culturali, mostre artistiche, esibizione di gruppi musicali tradizionali, classici e moderni, con momenti di svago anche per i bimbi. Spiccano anche le visite allo splendido nuraghe di Is Paras e l’esibizione di Mamuthones di Mamoiada.

Programma di Artis e Ortus a Isili:

Domenica, 2 ottobre 2022:

Ecco la lista delle mostre, degli eventi e delle cose da fare a Isili domenica prossima, subito dopo invece vi proponiamo la mappa di Isili con gli orari:

Visite libere e guidate alla scoperta di: Nuraghe “Is Paras ” ; Museo del rame e del Tessuto , ospitato nell’antico convento degli Scolopi (una pregiata struttura architettonica del XVII secolo);

alla scoperta di: Dimostrazione della lavorazione del rame , eseguita nella tradizionale bottega della famiglia Pitzalis, ultimi maestri dell’antica arte che da sempre ha caratterizzato il tessuto sociale ed economico di Isili ;

, eseguita nella tradizionale bottega della famiglia Pitzalis, ultimi maestri dell’antica arte che da sempre ha caratterizzato il tessuto sociale ed economico di ; Mostra collettiva di pittura ed incisione , allestita nell’ex Monte Granatico, dei più significativi artisti di Isili e del Sarcidano Barbagia di Seulo;

, allestita nell’ex Monte Granatico, dei più significativi artisti di e del Barbagia di Seulo; Processione danzata dei Mamuthones di Mamoiada accompagnati dai Issohadores, con il particolare frastuono dei campanacci ed il lancio del laccio “sa soha”, con la quale catturano donne e bambini fra il pubblico;

accompagnati dai Issohadores, con il particolare frastuono dei campanacci ed il lancio del laccio “sa soha”, con la quale catturano donne e bambini fra il pubblico; Esibizione della Seui Street Band , con musiche che spaziano tra i generi Funk, R&B, Soul e Jazz, abbinate a coreografie spettacolari. personalmente li ho visti più volte e sono una vera forza della natura.

, con musiche che spaziano tra i generi Funk, R&B, Soul e Jazz, abbinate a coreografie spettacolari. personalmente li ho visti più volte e sono una vera forza della natura. Esibizione itinerante del coro Tasis di Isili e del coro di Cembra , con gran finale finale nel Teatro di S. Antonio;

, con gran finale finale nel Teatro di S. Antonio; Esibizione nel centro storico di: Gianni Atzori con l’originale strumento musicale “Erbekofono”; Andrea Puddu alla fisarmonica accompagnato dalle tradizionali “launeddas”; Allievi e i docenti della scuola di musica “Music Academy”.

di: Esibizione degli artisti di strada , che coinvolgeranno bambini e famiglie in divertenti giochi , animazioni e magie in piazza San Giuseppe;

, che coinvolgeranno bambini e famiglie in divertenti , animazioni e magie in piazza San Giuseppe; Laboratori esperienziali per la produzione del formaggio, della pasta fresca e del pane lungo il percorso espositivo;

lungo il percorso espositivo; Raduno moto e auto d’epoca ;

; E molto altro ancora…

Dove dormire a Isili:

Ci sono tante strutture ricettive dove dormire a Isili e nei borghi vicini, questi sono quelli che vi consigliamo noi, con buone recensioni e prenotabili anche adesso online. Ma fai in fretta, prima che tutte le camere per il prossimo weekend vengano esaurite!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o per eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi invitiamo a consultare la pagina Facebook di Isili Turismo.

Dove si trova e come arrivare a Isili:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: