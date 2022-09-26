Artis e Ortus a Isili: ecco il programma completo di domenica 2 ottobre 2022!

Daniele Puddu 26 Settembre 2022
Artis e Ortus a Isili, manifesto programma 2022

Artis e Ortus a Isili, programma: si svolgerà nell’intera giornata di domenica 2 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:00, l’evento “Artis e Ortus” a Isili, importante borgo della regione storica del Sarcidano, nel cuore della Sardegna.

Artis e Ortus è una manifestazione pensata per promuovere tradizioni e produzioni di Isili del territorio circostante. Sarà infatti possibile scoprire artigianato e produzioni alimentari di qualità attraverso un suggestivo percorso attraverso le vie e gli angoli del centro storico di Isili. Isili è molto conosciuta, tra le altre cose, per l’arte del rame, della tessitura e dei gioielli. Mentre gli orti del territorio sono l’espressione contemporanea e moderna dell’antica cultura contadina.

In programma cibo e buon vino, eventi culturali, mostre artistiche, esibizione di gruppi musicali tradizionali, classici e moderni, con momenti di svago anche per i bimbi. Spiccano anche le visite allo splendido nuraghe di Is Paras e l’esibizione di Mamuthones di Mamoiada.

Programma di Artis e Ortus a Isili:

Domenica, 2 ottobre 2022:

Ecco la lista delle mostre, degli eventi e delle cose da fare a Isili domenica prossima, subito dopo invece vi proponiamo la mappa di Isili con gli orari:

  • Visite libere e guidate alla scoperta di:
    • Nuraghe “Is Paras;
    • Museo del rame e del Tessuto, ospitato nell’antico convento degli Scolopi (una pregiata struttura architettonica del XVII secolo);
  • Dimostrazione della lavorazione del rame, eseguita nella tradizionale bottega della famiglia Pitzalis, ultimi maestri dell’antica arte che da sempre ha caratterizzato il tessuto sociale ed economico di Isili;
  • Mostra collettiva di pittura ed incisione, allestita nell’ex Monte Granatico, dei più significativi artisti di Isili e del Sarcidano Barbagia di Seulo;
  • Processione danzata dei Mamuthones di Mamoiada accompagnati dai Issohadores, con il particolare frastuono dei campanacci ed il lancio del laccio “sa soha”, con la quale catturano donne e bambini fra il pubblico;
  • Esibizione della Seui Street Band, con musiche che spaziano tra i generi Funk, R&B, Soul e Jazz, abbinate a coreografie spettacolari. personalmente li ho visti più volte e sono una vera forza della natura.
  • Esibizione itinerante del coro Tasis di Isili e del coro di Cembra, con gran finale finale nel Teatro di S. Antonio;
  • Esibizione nel centro storico di:
    • Gianni Atzori con l’originale strumento musicale “Erbekofono”;
    • Andrea Puddu alla fisarmonica accompagnato dalle tradizionali “launeddas”;
    • Allievi e i docenti della scuola di musica “Music Academy”.
  • Esibizione degli artisti di strada, che coinvolgeranno bambini e famiglie in divertenti giochi, animazioni e magie in piazza San Giuseppe;
  • Laboratori esperienziali per la produzione del formaggio, della pasta fresca e del pane lungo il percorso espositivo;
  • Raduno moto e auto d’epoca;
  • E molto altro ancora…

Dove dormire a Isili:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o per eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi invitiamo a consultare la pagina Facebook di Isili Turismo.

Dove si trova e come arrivare a Isili:

