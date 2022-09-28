Festa della Vendemmia a Ozieri: aspettando la Notte Bianca del vino nuovo, “Su Trinta ‘e Sant’Andria” che si svolgerà alla fine del prossimo novembre, a Ozieri già questo sabato – 1 ottobre 2022 – è in programma “Aisettende Sant’Andria – Festa della Vendemmia“.

E’ una giornata di festa dedicata ai vignaioli e al vino di Ozieri che sarà protagonista a Sant’Andria. Si potranno visitare le vigne, visitare alcune cantine nel centro storico, assistere alla pigiatura dell’uva a cura dei bambini e, soprattutto, partecipare alle degustazioni di vini e prodotti locali.

Programma Festa della Vendemmia Ozieri:

Sabato, 1 ottobre 2022:

dalle ore 10:00 alle 13:00 – Visita alle vigne con degustazioni di vini e prodotti locali : Vigna Salvatore Mesalimba , in località Signora Bella: visita durante la vendemmia con degustazioni Vigna Antonello Zirone , in località Sos Ortos: visita durante la vendemmia con degustazioni Vigna “Don Salis” Coop. Spes , in località Littu: visita alla vigna con degustazioni

: ore 16:00 – Piazza Cantareddu Sa Cattigadura – Pigiatura dell’uva con i bambini, musica e degustazioni di vini e prodotti locali , pane fine cun sa ua.

, pane fine cun sa ua. dalle ore 16:00 alle 21:00 – Cantine storiche aperte per Aisettende Sant’Andria . Visita ad alcune cantine storiche di Sant’Andria con degustazioni: Cantina Sa Mandriola – Fontana Grixoni Cantina Signora Bella – Fontana Grixoni Cantina ‘e S’ainu – Badde Cantina in Rosa – Via Grixoni Cantina Franziscu Bianchina – Via Volta

. Visita ad alcune cantine storiche di Sant’Andria con degustazioni:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dal Comune di Ozieri, dalla Pro Loco Ozieri e dalla Consulta delle Cantine. Vi consigliamo di rivolgervi a loro per maggiori dettagli, questo è l’evento su Facebook.

Dove si trova e come arrivare a Ozieri:

