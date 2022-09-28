Festa della Vendemmia a Ozieri: ecco il programma completo di sabato 1 ottobre 2022!
Festa della Vendemmia a Ozieri: aspettando la Notte Bianca del vino nuovo, “Su Trinta ‘e Sant’Andria” che si svolgerà alla fine del prossimo novembre, a Ozieri già questo sabato – 1 ottobre 2022 – è in programma “Aisettende Sant’Andria – Festa della Vendemmia“.
E’ una giornata di festa dedicata ai vignaioli e al vino di Ozieri che sarà protagonista a Sant’Andria. Si potranno visitare le vigne, visitare alcune cantine nel centro storico, assistere alla pigiatura dell’uva a cura dei bambini e, soprattutto, partecipare alle degustazioni di vini e prodotti locali.
Programma Festa della Vendemmia Ozieri:
Sabato, 1 ottobre 2022:
- dalle ore 10:00 alle 13:00 – Visita alle vigne con degustazioni di vini e prodotti locali:
- Vigna Salvatore Mesalimba, in località Signora Bella: visita durante la vendemmia con degustazioni
- Vigna Antonello Zirone, in località Sos Ortos: visita durante la vendemmia con degustazioni
- Vigna “Don Salis” Coop. Spes, in località Littu: visita alla vigna con degustazioni
- ore 16:00 – Piazza Cantareddu Sa Cattigadura – Pigiatura dell’uva con i bambini, musica e degustazioni di vini e prodotti locali, pane fine cun sa ua.
- dalle ore 16:00 alle 21:00 – Cantine storiche aperte per Aisettende Sant’Andria. Visita ad alcune cantine storiche di Sant’Andria con degustazioni:
- Cantina Sa Mandriola – Fontana Grixoni
- Cantina Signora Bella – Fontana Grixoni
- Cantina ‘e S’ainu – Badde
- Cantina in Rosa – Via Grixoni
- Cantina Franziscu Bianchina – Via Volta
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dal Comune di Ozieri, dalla Pro Loco Ozieri e dalla Consulta delle Cantine. Vi consigliamo di rivolgervi a loro per maggiori dettagli, questo è l’evento su Facebook.
Dove si trova e come arrivare a Ozieri:
