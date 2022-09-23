Eventi del 23, 24 e 25 settembre 2022 in Sardegna: sarà un weekend con meno eventi del solito a causa delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, tanto che anche una grande festa religiosa come quella di Santa Greca a Decimomannu è stata spostata di una settimana in avanti.

Ma questo non vuol dire che non riusciremo a bere e mangiare qualcosa di buono, a divertirci e ascoltare della buona musica. Prosegue ad esempio la manifestazione “Autunno in Barbargia“, che questo weekend fa tappa ad Austis; ma sarà anche il weekend delle “Giornate europee del patrimonio“, evento a carattere europeo, con decine di appuntamenti in tutta la Sardegna.

E poi ancora feste della zuppa, feste della birra, serate dedicate alla degustazione di vini, cene in piazza, sagre varie, manifestazioni medievali e una marea di escursioni nei luoghi più belli della Sardegna. E allora vediamo subito gli eventi del weekend del 23, 24 e 25 settembre 2022 in Sardegna , dovete solo scegliere link di vostro interesse qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse.

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Attenzione: il nostro consiglio, prima di partire è sempre quello di verificare sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo).

Nota Bene: per evitare inutili multe vi consigliamo non sol odi guidare con prudenza, ma anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna.

Vi ricordiamo infine che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Molti comuni della Sardegna – Giornate Europee del Patrimonio in Sardegna – 24 e 25 settembre 2022:

Agriturismo in Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.