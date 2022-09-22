Festa Medievale Ardara, ecco il programma di sabato 24 settembre 2022. Prenotazione obbligatoria per la cena!

Festa Medievale Ardara 2022, data e programma: si svolgerà nella serata di sabato 24 settembre 2022 a Ardara, borgo dall’importante tradizione medievale in provincia di Sassari, la “Festa Medievale“, con possibilità di cenare in loco, ma solo su prenotazione (per info e prenotazioni: 329 327 8172 Barbara e 348 383 6266 Giuseppina).

Si inizia alle ore 16:30 e sono previste anche visite guidate a Castello e alla Basilica medievale, cortei storici, simulazioni di battaglia, falconeria, e spettacoli col fuoco. Vediamo subito il programma completo dell’evento.

Festa Medievale Ardara 2022, programma:

Sabato, 24 settembre 2022:

ore 16:30 – Gli itinerari del Romanico in Sardegna . Presentazione del progetto Itinera Romanica + e del modello tattile in 3D della basilica di nostra Signora del Regno

. Presentazione del progetto Itinera Romanica + e del modello tattile in 3D della basilica di nostra Signora del Regno ore 17:30 – Corteo storico a cura del gruppo storico medievale di Ardara , con la partecipazione di falconieri, della Donna dei lupi, della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia e dell’associazione culturale Bosa Città Regia

a cura del gruppo storico medievale di , con la partecipazione di falconieri, della Donna dei lupi, della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia e dell’associazione culturale Bosa Città Regia ore 18:00 – Sa dicta domina Adelasia . Narrazioni attorno all’ultima regina , con Franco G.R. Campus, Stefano A. Tedde e i figuranti del gruppo storico medievale di Ardara

, con Franco G.R. Campus, Stefano A. Tedde e i figuranti del gruppo storico medievale di ore 19:00 – F ondamenti di falconeria con un vero falconiere , a cura di Martin Strunga e Ilaria Gruosso

, a cura di Martin Strunga e Ilaria Gruosso ore 19:45 – Simulazione di battaglia a cura della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia

a cura della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia ore 20:30 – Apertura della cena medievale, allietata da balli e spettacoli col fuoco, a cura del gruppo storico medievale di Ardara e di Matteus Circus

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni cena :

Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione ai numeri:

329 327 8172 (Barbara),

(Barbara), 348 383 6266 (Giuseppina).

Il costo della cena è di 22 euro, di cui 12 di cauzione, che verranno poi restituite. Gli stessi numeri possono essere anche utilizzati per avere maggiori info. Altrimenti questa è la pagina Facebook del Gruppo Storico Medievale Ardara e della Pro loco di Ardara.

Dove si trova e come arrivare a Ardara:

