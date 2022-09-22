Festa Medievale Ardara, ecco il programma di sabato 24 settembre 2022. Prenotazione obbligatoria per la cena!

Daniele Puddu 22 Settembre 2022
Festa medievale Ardara 2022, manifesto

Festa Medievale Ardara 2022, data e programma: si svolgerà nella serata di sabato 24 settembre 2022 a Ardara, borgo dall’importante tradizione medievale in provincia di Sassari, la “Festa Medievale“, con possibilità di cenare in loco, ma solo su prenotazione (per info e prenotazioni: 329 327 8172 Barbara e 348 383 6266 Giuseppina).

Si inizia alle ore 16:30 e sono previste anche visite guidate a Castello e alla Basilica medievale, cortei storici, simulazioni di battaglia, falconeria, e spettacoli col fuoco. Vediamo subito il programma completo dell’evento.

Festa Medievale Ardara 2022, programma:

Sabato, 24 settembre 2022:

  • ore 16:30 – Gli itinerari del Romanico in Sardegna. Presentazione del progetto Itinera Romanica + e del modello tattile in 3D della basilica di nostra Signora del Regno
  • ore 17:30 – Corteo storico a cura del gruppo storico medievale di Ardara, con la partecipazione di falconieri, della Donna dei lupi, della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia e dell’associazione culturale Bosa Città Regia
  • ore 18:00 – Sa dicta domina Adelasia. Narrazioni attorno all’ultima regina, con Franco G.R. Campus, Stefano A. Tedde e i figuranti del gruppo storico medievale di Ardara
  • ore 19:00 – Fondamenti di falconeria con un vero falconiere, a cura di Martin Strunga e Ilaria Gruosso
  • ore 19:45 – Simulazione di battaglia a cura della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia
  • ore 20:30 – Apertura della cena medievale, allietata da balli e spettacoli col fuoco, a cura del gruppo storico medievale di Ardara e di Matteus Circus

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni cena:

Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione ai numeri:

  • 329 327 8172 (Barbara),
  • 348 383 6266 (Giuseppina).

Il costo della cena è di 22 euro, di cui 12 di cauzione, che verranno poi restituite. Gli stessi numeri possono essere anche utilizzati per avere maggiori info. Altrimenti questa è la pagina Facebook del Gruppo Storico Medievale Ardara e della Pro loco di Ardara.

Dove si trova e come arrivare a Ardara:

