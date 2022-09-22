Festa Medievale Ardara, ecco il programma di sabato 24 settembre 2022. Prenotazione obbligatoria per la cena!
Festa Medievale Ardara 2022, data e programma: si svolgerà nella serata di sabato 24 settembre 2022 a Ardara, borgo dall’importante tradizione medievale in provincia di Sassari, la “Festa Medievale“, con possibilità di cenare in loco, ma solo su prenotazione (per info e prenotazioni: 329 327 8172 Barbara e 348 383 6266 Giuseppina).
Si inizia alle ore 16:30 e sono previste anche visite guidate a Castello e alla Basilica medievale, cortei storici, simulazioni di battaglia, falconeria, e spettacoli col fuoco. Vediamo subito il programma completo dell’evento.
Festa Medievale Ardara 2022, programma:
Sabato, 24 settembre 2022:
- ore 16:30 – Gli itinerari del Romanico in Sardegna. Presentazione del progetto Itinera Romanica + e del modello tattile in 3D della basilica di nostra Signora del Regno
- ore 17:30 – Corteo storico a cura del gruppo storico medievale di Ardara, con la partecipazione di falconieri, della Donna dei lupi, della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia e dell’associazione culturale Bosa Città Regia
- ore 18:00 – Sa dicta domina Adelasia. Narrazioni attorno all’ultima regina, con Franco G.R. Campus, Stefano A. Tedde e i figuranti del gruppo storico medievale di Ardara
- ore 19:00 – Fondamenti di falconeria con un vero falconiere, a cura di Martin Strunga e Ilaria Gruosso
- ore 19:45 – Simulazione di battaglia a cura della compagnia d’arme Castellani de Gioiosa Guardia
- ore 20:30 – Apertura della cena medievale, allietata da balli e spettacoli col fuoco, a cura del gruppo storico medievale di Ardara e di Matteus Circus
Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni cena:
Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione ai numeri:
- 329 327 8172 (Barbara),
- 348 383 6266 (Giuseppina).
Il costo della cena è di 22 euro, di cui 12 di cauzione, che verranno poi restituite. Gli stessi numeri possono essere anche utilizzati per avere maggiori info. Altrimenti questa è la pagina Facebook del Gruppo Storico Medievale Ardara e della Pro loco di Ardara.
Dove si trova e come arrivare a Ardara:
