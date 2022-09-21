Binu & Birras 2022 a Pula: sarà il giardino di Casa Frau a Pula, nel sud ovest della Sardegna, a ospitare la prima edizione di “Binu & Birras“, mostra a ingresso libero visitabile dal 22 al 24 settembre 2022 , dalle ore 18:00 alle 21:30. Alla mostra verranno inoltre abbinate tre imperdibili degustazioni gratuite curate da esperti mastri birrai e sommelier professionisti della Federazione Italiana Sommelier, per 3 serate da passare tra birre artigianali e Cannonau.

Ricordo che la mostra “Binu & Birras” è a ingresso libero, mentre le degustazioni sono sempre gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione al + 39 338 9169 211.

Binu & Birras a Pula, programma 2022:

Giovedì, 22 settembre 2022:

dalle ore 18:00 alle 21:30 – Apertura della mostra : “Binu & Birras“, a ingresso libero

: “Binu & Birras“, a ingresso libero dalle ore 19:30 – Un Quartu di Birra , a cura dei due fondatori dello storico Birrificio Brewbay. Francesco e Michele ci racconteranno la loro passione per questo faticoso ma gratificante lavoro, e guideranno gli ospiti nella degustazione di due birre dedicate alle città a loro più care: Cagliari e Quartu Sant’Elena.

Venerdì, 23 settembre 2022:

: “Binu & Birras“, a ingresso libero dalle ore 19:30 – Birre in maschera : serata di degustazione brassicola guidata da tre mastri birrai : Diego Giampaolo e Pino, che si faranno scoprire le tre etichette del Birrificio Shardana e le maschere di Ottana presenti a Pula per l’occasione.

Sabato, 24 settembre 2022:

: “Binu & Birras“, a ingresso libero dalle ore 19:30 – Cannonau ad Orgosolo : serata di degustazione dedicata a sua maestà il Cannonau, con la sua storia millenaria e le sue caratteristiche uniche. I partecipanti potranno apprezzare le peculiarità di quattro diverse etichette di Cannonau, guidati da Fabrizio Livretti, sommelier professionista.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La mostra Sete da Luppoli è organizzata dall’Associazione Botteghe in Piazza in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier, con il contributo della Fondazione di Sardegna, e del Comune di Pula e ad essi vi invitiamo a rivolgervi per avere maggiori info.

Per info e prenotazioni telefonate al numero di telefono: 338 9169 211

Dove si trova Casa Frau a Pula:

Casa Frau si trova esattamente al centro di Pula:

