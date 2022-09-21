Festa della birra e cena Gonnosfanadiga: si svolgerà nella serata di sabato 19 agosto 2023 , l’appuntamento con la seconda edizione della “Festa della birra di Gonnosfanadiga“, che lo scorso anno ebbe un grande successo, con pullman in arrivo da tutta l’isola.

L’appuntamento è a partire dalle ore 18:00 presso il piazzale della fiera mercato di Gonnosfanadiga, nel Medio Campidano, tra Villacidro e Guspini per intenderci, alle falde del massiccio del Linas.

Il programma prevede la partecipazione di 10 birrifici, postazioni street food, un vero e proprio “barbecue party” e numerosi espositori di prodotti agroalimentari, artigianato locale e hobbistica. Sarà della festa anche il gruppo culturale guidato dalla poetessa e curatrice di mostre Alessandra Sarcinelli.

Tanta anche la musica, con la partecipazione di Debora Savasto, la prima deejay in Arabia Saudita. E poi anche la showgirl e ballerina Marisol Florentino, che si esibirà con Orazio Guzzardi, ballerino professionista nonché vicecampione italiano di danze latino americane. Ad aprire e chiudere la serata sarà il “dj resident” Marco Atze.

Menù a 10 euro:

Il programma gastronomico della sagra prevede un “Barbecue Party” con menù a prezzo fisso di soli 10 euro, che comprende:

antipasto di terra,

gnocchetti alla campidanese,

pancetta e salsiccia arrosto,

acqua.

I fondi così raccolti contribuiranno alla costruzione del nuovo rifugio “Amici degli Animali” di Gonnosfanadiga. Per info e prenotazioni: 3420589330.

Programma festa della birra Gonnosfanadiga:

Sabato, 19 agosto 2023:

ore 18:00 – Inizio festa della birra e barbecue party

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

È gradita la prenotazione al 3420589330 per garantire un servizio celere e di qualità. Per dubbi, domande e aggiornamenti consigliamo di seguire la pagina Facebook di Radio MonteLinas.

L’evento si svolge infatti in collaborazione con Radio Monte Linas 2.0 e RML 2.0 Eventi.

Dove si trova il padiglione Fieristico di Gonnosfanadiga:

Abbiamo puntato la mappa sul luogo dell’evento, zooma per vedere il luogo preciso!

