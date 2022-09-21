Festa della birra 2023 a Gonnosfanadiga: ecco il programma di sabato 19 agosto 2023!
Festa della birra e cena Gonnosfanadiga: si svolgerà nella serata di sabato 19 agosto 2023, l’appuntamento con la seconda edizione della “Festa della birra di Gonnosfanadiga“, che lo scorso anno ebbe un grande successo, con pullman in arrivo da tutta l’isola.
L’appuntamento è a partire dalle ore 18:00 presso il piazzale della fiera mercato di Gonnosfanadiga, nel Medio Campidano, tra Villacidro e Guspini per intenderci, alle falde del massiccio del Linas.
Il programma prevede la partecipazione di 10 birrifici, postazioni street food, un vero e proprio “barbecue party” e numerosi espositori di prodotti agroalimentari, artigianato locale e hobbistica. Sarà della festa anche il gruppo culturale guidato dalla poetessa e curatrice di mostre Alessandra Sarcinelli.
Tanta anche la musica, con la partecipazione di Debora Savasto, la prima deejay in Arabia Saudita. E poi anche la showgirl e ballerina Marisol Florentino, che si esibirà con Orazio Guzzardi, ballerino professionista nonché vicecampione italiano di danze latino americane. Ad aprire e chiudere la serata sarà il “dj resident” Marco Atze.
Menù a 10 euro:
Il programma gastronomico della sagra prevede un “Barbecue Party” con menù a prezzo fisso di soli 10 euro, che comprende:
- antipasto di terra,
- gnocchetti alla campidanese,
- pancetta e salsiccia arrosto,
- acqua.
I fondi così raccolti contribuiranno alla costruzione del nuovo rifugio “Amici degli Animali” di Gonnosfanadiga. Per info e prenotazioni: 3420589330.
Programma festa della birra Gonnosfanadiga:
Sabato, 19 agosto 2023:
- ore 18:00 – Inizio festa della birra e barbecue party
Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:
È gradita la prenotazione al 3420589330 per garantire un servizio celere e di qualità. Per dubbi, domande e aggiornamenti consigliamo di seguire la pagina Facebook di Radio MonteLinas.
L’evento si svolge infatti in collaborazione con Radio Monte Linas 2.0 e RML 2.0 Eventi.
Dove si trova il padiglione Fieristico di Gonnosfanadiga:
Abbiamo puntato la mappa sul luogo dell'evento
Copyright: per questioni di spazio e dimensioni ho dovuto modificare il manifesto ufficiale dell’evento, mi scuso con gli organizzatori e soprattutto con i birrifici e partecipanti che hanno vedono il loro logo più piccolo degli altri, nell’originale avevano tutti la stessa grandezza.
