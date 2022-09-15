Festa di San Gavino Martire 2022 a Monti: ecco il programma del 16, 17 e 18 settembre 2022, con il concerto di Arisa!

Festa di San Gavino Martire 2022 a Monti: arriva per la prima volta sul nostro blog anche la “Festa manna” di Monti, il famoso centro vinicolo del nord Sardegna e che noi conosciamo già sia per la “Sagra del Vermentino” che per i tanti eventi estivi dedicati a locali e turisti.

L’appuntamento con i festeggiamenti per San Gavino Martire a Monti è per il 16, 17 e 18 settembre 2022 . In programma ci sono lo show di Benito Urgu al venerdì (16 settembre 2022), la grande serata con il concerto Arisa seguita dal dj dance party “I Love Formentera” al sabato (17 settembre 2022) e la sfilata dei Mamuthones e la serata folk della domenica (18 settembre 2022).

La curiosità di questa festa è che in realtà il patrono di Monti, San Gavino Martire, viene ricordato il 25 ottobre, giorno in cui si svolge la festa religiosa. Ma, per motivi climatici, la festa viene anticipata al mese di settembre.

Festa San Gavino Martire Monti, programma 2022:

Venerdì, 16 settembre 2022:

ore 16:45 – Piazzale della chiesa – Raduno bandiere e corteo verso l’abitazione del presidente, accompagnato dalla banda musicale “San Gavino Monti”. Rinfresco .

verso l’abitazione del presidente, accompagnato dalla banda musicale “San Gavino Monti”. . ore 18:00 – Santa Messa

ore 22:00 – Piazza Regina Margherita – Spettacolo di cabaret con Benito Urgu

Sabato, 17 settembre 2022:

ore 17:30 – Vespri e Santa Messa presieduta da don Paolo Pala, parroco di Palau, con la partecipazione della confraternita Santu Ainzu Monti

presieduta da don Paolo Pala, parroco di Palau, con la partecipazione della confraternita Santu Ainzu Monti ore 21:30 – Stadio comunale – Concerto di Arisa

a seguire – Stadio comunale – Dj Paolino di Radio 105 con il fortunato show “I Love Formentera“

Domenica, 18 settembre 2022:

ore 10:30 – Processione accompagnata dalla banda musicale e dalla confraternita di Monti

accompagnata dalla banda musicale e dalla confraternita di Monti ore 11:00 – Messa solenne celebrata dal parroco don Luigi Sini

celebrata dal parroco don Luigi Sini ore 12:00 – Piazza Regina Margherita – Rinfresco offerto dai Fedales ’75

offerto dai Fedales ’75 ore 16:00 – Piazza Regina Margherita – Olimpiadi del patrono (giochi per bambini)

(giochi per bambini) ore 18;30 – Vie del paese – Sfilata di Mamuthones e Issohadores della Pro loco di Mamoiada

della Pro loco di Mamoiada ore 21:30 – Piazza Regina Margherita – Serata folk in piazza , partecipano: i Gruppo folk di San Paolo di Monti; Gruppo folk Santu Predu di Nuoro; Coro Galana di Monti; Coro Sos Balaros di Monti; Scuola Organetti Associazione Sos Misureris.

, partecipano: i

Dove dormire a Monti:

Eccovi i nostri consigli su dove alloggiare in zona, tra stazzi, agriturismi, cantine, B&B e appartamenti! Il consiglio è prenotare adesso online prima che le camere finiscano, visto il grande richiamo del nome di Arisa!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info, dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori: i “Fedales 75 Comitato di San Gavino“.

Dove si trova Monti e come arrivare:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: