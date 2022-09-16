Eventi del 16, 17 e 18 settembre 2022 in Sardegna: buongiorno e buon fine settimana a tutti, possiamo dire che il filo conduttore di questo weekend sarà la musica. I comitati delle feste patronali infatti, dopo le restrizioni degli ultimi anni, stavolta hanno dato il meglio di se, chiamando artisti di grande fama a livello nazionale. E così avremo Noemi ad Arzachena, Arisa a Monti, Anna Tatangelo ad Assemini, Jake La Furia e Fargetta a Ozieri, Shade a Sarroch, Giorgio Vanni a Iglesias, solo per citare i principali.

Ad essi si aggiungono sagre, feste della birra e del buon vino come sempre, senza contare il triplice appuntamento con le tradizioni più vere e sincere dell’isola grazie al triplo appuntamento con “Autunno in Barbargia” a Dorgali, Orani e Teti.

Fortemente identitaria, con un’imponente rassegna folk e l’uscita di numerosi gruppi in maschera del carnevale tradizionale sardo è anche “Busachi, e i suoi colori“, il tutto nel paese dell’amore!

E allora ecco gli eventi del weekend del 16, 17 e 18 settembre 2022 in Sardegna , prima di lasciarvi al programma completo però (scegliete qui sotto il li link di vostro interesse in base all’area geografica), vi ricordo che per domani è previsto un gran vento (da Maestrale, perciò calerà in serata), quindi non sarebbe strano se qualche evento venisse rinviato o spostato di location.

Il nostro consiglio, prima di partire è sempre quello di verificare sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione "Per maggiori info e aggiornamenti").

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Oltre 20 paesi della Sardegna – Giornate del Romanico in Sardegna – Secondo weekend, 17 e 18 settembre 2022:

