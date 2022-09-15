Circo Rinaldo Orfei ad Alghero: continua la tournée del “Circo Rinaldo Orfei“, cominciata in primavera nel Sulcis e che adesso, dopo numerose tappe, raggiunge anche la città catalana di Alghero, nel nord ovest della Sardegna, dove il tendone degli spettacoli circensi sarà impiantato dal 15 al 26 settembre 2022 (sì, da primo spettacolo stasera).

Si tratta di un circo dal grande prestigio internazionale e di uno spettacolo che vanta la partecipazione di artisti ed attrazioni pluripremiati sia al “Festival di Montecarlo”, sia al “Festival di Latina“. E se ve lo state chiedendo, vi rispondiamo subito: sì, è un circo che vede la presenza di animali.

Anzi gli animali sono il cuore di diversi spettacoli: come i maestosi elefanti della famiglia Gartner, vincitori del Festival di Montecarlo, un’esibizione da record per i conduttori e per i tre bellissimi esemplari; ma anche Balto e Boris, coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam, che ci stupiranno con acrobazie e percorsi di agility; o i pappagalli multicolor, protagonisti di simpatiche e volteggianti performance con Miriam Zorzan.

E poi ancora i clown musicali, i Bazan o la tecnologica auto Transformer in arrivo direttamente dall’America.

Programma spettacoli Circo Orfei ad Alghero (giorni e orari):

In programma i seguenti spettacoli:

tutti i giorni : alle ore 17:30 e 21:00;

: alle ore 17:30 e 21:00; sabato, domenica : alle ore 16:30 e 19:00;

: alle ore 16:30 e 19:00; lunedì 26 settembre 2022 : unico spettacolo , alle ore 17:30;

: unico , alle ore 17:30; 20 e 21 settembre 2022: CHIUSO chiuso per riprese televisive.

Si può anche visitare lo zoo, domenica dalle 10:00 alle 13:00.

Prezzo biglietti:

I biglietti si possono comprare in anticipo online, due le tariffe:

Posto Tribuna (online): tutti i giorni a 8 euro a testa per adulti e bambini. Paghi online 1 euro di prenotazione e saldi 7 euro direttamente al circo

(online): tutti i giorni a 8 euro a testa per adulti e bambini. Paghi online 1 euro di prenotazione e saldi 7 euro direttamente al circo Posto Palco (online): 16,50 euro a testa per adulti e bambini. Paghi online 1,50 euro di prenotazione e saldi 15,00 euro direttamente al circo

Botteghino: prezzo al botteghino del circo senza prenotazione palco: 25 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini

Ingresso gratuito senza prenotazione per i bambini sotto i 2 anni.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, eventuali promozioni e cambiamenti al programma, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook Circo Orfei. Oppure potete telefonare al numero 349 0953945.

Dove si trova il circo ad Alghero:

Lo spazio scelto è quello all’angolo tra via Sardegna e via Liguria, per intenderci vicino a dove si tiene il mercatino.

