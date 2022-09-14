Iglesias Comics&Games: ecco il programma completo del 17 e 18 settembre 2022!
Iglesias Comics&Games, programma completo: si svolgerà nel prossimo weekend a Iglesias, il 17 e 18 settembre 2022, l’ “Iglesias Comics&Games“, grande evento dedicato agli amanti dei cartoni, dei fumetti e del mondo cosplay.
L’appuntamento è quindi a partire dalle ore 16:00 di sabato pomeriggio (fino alla tarda serata di domenica) in via Gramsci e in piazza Sella, al centro della città di Iglesias, nel sud ovest della Sardegna.
Nel programma, oltre all’attesissima gara Cosplay, spicca il concerto di Giorgio Vanni, la voce maschile delle sigle dei più importanti cartoni animati italiani, che salirà sul palco assieme alla Iena Andrea Agresti con la sua band per “La iena il drago“, un viaggio musicale nelle sigle dei cartoni dagli anni 70 ad oggi.
Iglesias Comics&Games 2022, programma:
Sabato, 17 settembre 2022:
- ore 16:00 – Via Gramsci – Apertura stand espositivi e raduno “Supereroi, Marvel e DC Comix“
- ore 16:30 – Piazza Sella – Animazione per i bimbi, con il clown Mozzarella
- ore 18:30 – Piazza Sella – Gara cosplay (clicca sul link per iscrizioni e regolamento), tra i giurati Kusiduras (al secolo Valentina Demuru, cosplayer dal 2016, vincitrice di premi in gare di rilievo Regionale) e Abisso (cosplayer, attore creatore vestiti, stuntman eventi)
- a seguire- Premiazioni e animazione musicale a cura di Claudia Manca
- ore 21:30 – Piazza Sella – Concerto di Matteo Leonetti, creatore del brand “Anime Italian” che porta avanti dal 2016 con il suo canale Youtube
Domenica, 18 settembre 2022:
- ore 16:00 – Via Gramsci – Apertura stand espositivi e raduno Disney
- ore 16:30 – Piazza Sella – Animazione bimbi con Andrea Fiori
- ore 21:30 – Piazza Sella – Concerto di Giorgio Vanni e Andrea Agresti: “La iena e il drago“, viaggio nelle sigle dagli anni 70 ad oggi!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e info, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook dell’evento e quella della Pro loco di Iglesias che co-organizza l’evento.
Dove si trovano piazza Sella e via Gramsci a Iglesias (cartina della città):
Via Gramsci è una delle strade che costeggia piazza Quintino Sella, siamo proprio al centro di Iglesias.
