Festa della Birra di Assemini, ecco come sarà l’ottava edizione!

Festa della Birra 2024 ad Assemini: si svolgerà sabato 5 ottobre 2024 in via Cagliari l’ottava edizione della “Festa della birra” di Assemini, cittadina di oltre 25 mila abitanti alle porte di Cagliari.

Ricordo che è proprio nell’aerea industriale di Assemini che da oltre 50 anni si trova lo stabilimento che imbottiglia l’Ichnusa, la birra sarda più amata nel mondo.

Durante la festa della birra dio Assemini si troverà tanta birra artigianale, locale ed estera.

Festa della Birra in via Cagliari ad Assemini:

La festa della birra di Assemini è nata 10 anni fa con lo scopo di valorizzare le attività produttive e commerciali della centralissima via Cagliari, che attraversa la cittadina dell’area metropolitana di Cagliari sulla direttrice Elmas-Decimomannu, per un percorso di circa 1,5 km.

Non mancheranno quindi le attività commerciali aperte, espositori, tanti spettacoli e musica dal vivo.

Programma Festa della birra ad Assemini, orari:

Sabato, 21 ottobre 2023:

dalle ore 19:00 alle 02:00 – Via Cagliari – Festa della Birra di Assemini

ore 20:00 – Via Cagliari – Apertura stand e fusti di birra artigianale, locale ed estera

Durante la serata: Musica dal vivo e djs set : Carolina Marquez We Love 2000 Sgribaz Andre Sechi Negozi aperti Artigiani Artisti



