Caseifici Agricoli Open Day, ecco il programma del 10 e 11 settembre 2022 in Sardegna: nel prossimo weekend, nelle giornate di sabato e domenica, il 10 e 11 settembre 2022 , si svolgerà in tutta Italia la quinta edizione del “Caseifici Agricoli Open Day” o, se preferite, la “Festa del formaggio“.

Una festa delle campagne che nasce con l’obiettivo primario di avvicinare un pubblico sensibile e interessato al mondo caseario, per far capire loro come funziona un’azienda che alleva animali da latte e produce formaggi. Tante le aperture in tutta Italia, 4 delle quali in Sardegna, a Desulo, Ozieri, Senorbì e San Nicolò Gerrei. Ma andiamo con ordine.

Il formaggio, con il pane e il vino forma “la trinità della tavola europea”, che si distingue per un’elevata varietà e differenziazione di prodotti caseari. Impossibile elencare tutti i formaggi che le aziende producono, specie in Sardegna, ma grazie all’Open Day potrete incominciare a scoprirli e assaporarli!

Ma non solo potrete visitare i caseifici, le stalle e gli spazi all’aria aperta; conoscere le fasi di lavorazione dei prodotti caseari, dal pascolo alla produzione del formaggio; scoprire le storie dei formaggi e dei loro produttori; assaporare i formaggi prodotti artigianalmente dai casari accompagnati da ottimo vino o birra locali. E, non da ultimo, potrete fare incetta di prodotti genuini a km0.

Programma Festa del formaggio 2022 in Sardegna:

Ecco tutti i caseifici agricoli aderenti in Sardegna, seguite i link o utilizzate i contatti indicati per avere maggiori informazioni su ogni appuntamento (come orari e costi delle degustazioni):

Latteria Sirigu a Senorbì (in Trexenta, nella provincia del sud Sardegna ): Email: bastiasirigu91@gmail.com Telefono: 3887330048

(in Trexenta, nella provincia del sud ): Formaggificio Sardo a San Nicolò Gerrei (nel Gerrei, nella provincia del sud Sardegna ): Email: elisa.artitzu@tiscali.it Telefono: 3283480795

(nel Gerrei, nella provincia del sud ): Todde a Desulo (alle pendici del Gennargentu, nella provincia di Nuoro): Email: fatima.todde@libero.it Telefono: 3400686464

(alle pendici del Gennargentu, nella provincia di Nuoro): Cabigliera&Zidda formaggi a Ozieri (nel Logudoro, nel nord ovest della Sardegna ): Email: cabiglierazidda@gmail.com Telefono: 3491302550

(nel Logudoro, nel nord ovest della ):

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale della manifestazione, che, lo ricordo, è nazionale.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: