Vivi l’uva a Calasetta: ecco il programma completo del 10 e 11 settembre 2022!

Festa dell’uva a Calasetta: si svolgerà nel prossimo weekend a Calasetta, nel sud ovest della Sardegna, una nuova edizione di “Vivi l’uva“, la festa più amata della tradizione calasettana, tra degustazioni, vendita di uva, mostra mercato delle piccole cantine, musica live e tanto altro ancora.

E’ una di quelle manifestazioni che segnano la fine dell’estate e ci accompagnano verso la vendemmia e l’autunno. In questo caso è una di quelle feste che, nella loro semplicità, ci permettono davvero di cogliere l’animo di una località e di una comunità.

L’appuntamento è per il 10 e 11 settembre 2022 tra piazza Principato di Monaco, piazza Belly e via Marconi a Calasetta, a partire dalle ore 10:00 di sabato. Vediamo subito il programma completo della manifestazione.

Programma Vivi l’uva a Calasetta:

Sabato, 10 settembre 2022:

ore 10:00 – Piazza Principato di Monaco – Chioschi ed esposizione trattori d’epoca

ore 19:00 : Piazza Belly – Vendita uva e Cascà (il cascà è un piatto tipico tabarchino simile al cous cous, i coloni liguri provenienti da Tabarka infatti non si stabilirono solo a Carloforte, ma anche a Calasetta ) Via Marconi – Mostra mercato delle piccole cantine locali

ore 22:00 – Piazza Belly – Concerto di Nuvolari live, gruppo di Carbonia che canta le più belle canzoni di ieri e di oggi

Domenica, 11 settembre 2022:

ore 17:00 – Piazzale Cantina – Partenza sfilata di carri e reginette

– ore 18:00 – Piazza Belly – Arrivo e premiazione reginette

ore 19:00 – Via Marconi – Mostra mercato delle piccole cantine locali

ore 20:00 – Piazza Belly – Andra B. Live

Dove dormire a Calasetta:

A Calasetta sono disponibili numerose sistemazioni e strutture ricettive. A settembre non dovrebbe essere troppo difficile trovare una camera libera!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi invito a consultare la pagina Facebook dell’associazione Ancilla Domini o quella della pro loco di Calasetta.

Dove si trova e come arrivare a Calasetta:

