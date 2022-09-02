Eventi del 2, 3 e 4 settembre 2022 in Sardegna: buongiorno ragazzi, eccoci arrivati alla presentazione di un altro weekend pieno zeppo di eventi in Sardegna.

Tanti i grandi eventi di questo fine settimana, su tutti la “Cavalcata Sarda“, che è stata spostata a settembre da maggio a causa della pandemia; quindi la tradizionale e caratteristica “Corsa degli scalzi” a Cabras per la Festa di San Salvatore di Sinis; ma anche l’inizio della “Festa Manna di Gaddura” a Luogosanto, che questa domenica vede protagonisti i bambini con la “Festa di li steddi“; infine la tappa inaugurale della manifestazione forse più amata della Sardegna: “Autunno in Barbargia“.

E poi, ancora tante feste religiose e sagre, che spesso si accoppiano assieme a spettacoli e concerti. E’ il caso ad esempio della “Festa di San Gemiliano” a Sestu, oppure della “Festa di Nostra signora di Bonaria” a Sant’Antioco. E poi ancora tante manifestazioni enogastronomiche, festival e concerti in tutta l’isola.

E allora ecco gli eventi del weekend del 2, 3 e 4 settembre 2022 in Sardegna , tra sfilate delle maschere tradizionali, cavalieri e gruppi folk; street food e feste della birra artigianale; serate enogastronomiche e balli di piazza; concerti e degustazioni; mostre di artigianato, cinema sotto le stelle e tanto altro ancora!

