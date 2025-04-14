Tra musei aperti, laboratori didattici, visite guidate e spettacoli folk, l’intera comunità si anima per accogliere residenti e visitatori nella cornice suggestiva dell’altipiano della Giara. Tutte le info dopo il rinvio causa maltempo dal giorno di Pasquetta al 1 Maggio!

Sagra Fregua e Pani Indorau a Setzu: Setzu è un piccolo comune di poco più di 100 abitanti alle pendici sudoccidentali dell’altipiano della Giara. Bene, proprio a Setzu, nella serata di giovedì 1 maggio 2025 , si svolgerò la 16ma edizione della “Sagra Fregua e Pani Indorau“.

Vediamo subito il programma completo della manifestazione che quest’anno si svolgerà nella giornata del lunedì dell’Angelo, insomma, per Pasquetta della “Festa dei lavoratori” e farà parte del cartellone di eventi primaverili chiamato “Primavera in Marmilla“.

Programma Sagra Fregua e Pani Indorau Setzu 2025:

Giovedì, 1 maggio 2025:

Prima di cominciare occhio agli asterischi:

* Gratis ma su prenotazione

** A pagamento con prenotazione

Per le prenotazioni chiamare allo 370 157 1599

Mattino:

ore 10:00 – Inaugurazione evento, apertura musei, sedi e stand : Museo Filo di Memoria Saluti delle Autorità Apertura Stand Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia Villaggio Marmilla Centro Storico Casa Marchesi

: dalle 10:00 – 20:00 – Apertura del Museo Filo di Memoria

ore 10:00 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – Pulmino Giara partenza fronte Comune – Gratis

– Gratis ore 10:30 – 11:30 – 12:30 – Escursioni Extraurbane sulla Giara . Costo € 6,00 inclusa la visita al museo guidata, alla Domus de Janas, Pinnetta e pulmino A/R **

. Costo € 6,00 inclusa la visita al museo guidata, alla Domus de Janas, Pinnetta e pulmino A/R ** ore 10:00 – 19:00 – Laboratorio Tessile Sartoriale , a cura di Sardinia Style

, a cura di Sardinia Style ore 10:30 – 12:00 – Centro di aggregazione sociale – Escursione urbana alla scoperta di Setzu , con visita all’esposizione “Is traballus de Setzu”

, con visita all’esposizione “Is traballus de Setzu” ore 10:30 – 11:00 – Rappresentazione della lavorazione del pane nei forni di comunità

ore 11:00 – 12:00 – Laboratorio didattico bambini: “Il telaio delle Janas” **

** ore 11:30 – 12:15 – Visita guidata Mostra di Pinocchio (Fondazione Collodi) **

(Fondazione Collodi) ** ore 12:00 – 13:00 – Laboratorio didattico bambini: “ Il Graffito” **

“ ** ore 12:30 – 13:15 – Visita guidata Mostra di Pinocchio (Fondazione Collodi) **

Pranzo:

dalle 11:30 alle 21:00 – Piazza Angelica – Apertura stand degustazioni di prodotti tipici

ore 13:00 – 15:30 – Pranzo presso le case aperte di Setzu e nei punti di ristoro all’aperto della Giara ** o negli stand e food truck

Pomeriggio:

ore 15:30 – 20:30 – Piazza Angelica – Esibizione musicale con la presentazione di Giuliano Marongiu e la partecipazione di: Cecilia Concas, Francesca Lai e Davide Guiso Lucia Budroni Kantidos Esibizione dei gruppi folk “Sant’Anna” di Tottori e il gruppo folk “Arcidanese” di San Nicolò D’Arcidano

e la partecipazione di: ore 15:30 – 17:30 – Centro di aggregazione sociale – Escursione urbana alla scoperta di Setzu con visita all’esposizione “Is traballus de Setzu” **

con visita all’esposizione “Is traballus de Setzu” ** ore 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – Partenza fronte Comune – Pulmino Giara. Gratis *

* ore 16:00 – 17:00 – 18:00 – Escursioni Extraurbane sulla Giara . Costo € 6,00 inclusa la visita al museo guidata, alla Domus de Janas, Pinnetta e pulmino A/R **

. Costo € 6,00 inclusa la visita al museo guidata, alla Domus de Janas, Pinnetta e pulmino A/R ** ore 17:00 – 17:45 – Monte Granatico – Dimostrazione lavorazione del Pane

ore 17:00 – 18:00 – Laboratorio didattico bambini – il telaio delle Janas **

** ore 17:30 – 18:15 – Visita guidata Mostra di Pinocchio (Fondazione Collodi) **

(Fondazione Collodi) ** ore 18:00 – 18:30 – Sfilata per le vie del centro con esibizione dei gruppi folk : “Sant’Anna” di Tortolì “Arcidanese” di San Nicolò D’Arcidano “Janas de Maist’è” di Gergei

: ore 18:00 – 18:45 – Dimostrazione lavorazione de sa fregua e de su pani indorau

ore 18:30 – 19:15 – Visita guidata Mostra di Pinocchio (Fondazione Collodi) **

(Fondazione Collodi) ** ore 18:30 – 20:00 – Degustazione de sa Fregua e de su Pani Indorau

ore 20:00 – Piazza Angelica – Gran finale in musica presso

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi consiglio di consultare la pagina Facebook dell’evento, per le prenotazioni invece di contattare gli organizzatori al numero di telefono 370 157 1599

Dove si trova e come arrivare a Setzu:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: