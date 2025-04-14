Pasquetta 2025 a Pula, con Tieni il Tempo in concerto!
Pasquetta 2025 a Pula: è arrivato il programma della Pasquetta a Pula, la nota località turistico balneare del sud ovest della Sardegna. L’amministrazione comunale ha infatti preparato un pomeriggio scoppiettante per Pasquetta (21 aprile 2025), con la musica del gruppo Tieni il Tempo, che si esibirà a partire dalle ore 17:30 nella centralissima piazza del Popolo.
E allora andiamo subito a vedere il programma della Pasquetta 2025 a Pula.
Programma Pasquetta 2025 a Pula:
Lunedì, 21 aprile 2025:
- ore 17:30 – Piazza del Popolo – Concerto Tieni il Tempo, che intratterrà il pubblico con i più grandi successi degli 883 e di Max Pezzali!
Cosa fare per Pasquetta a Pula:
- Colazione e passeggiata nel centro storico
- Pranzo in uno dei ristoranti e agriturismi della zona, per degustare i sapori e prodotti di Pula
- Tour guidato alle rovine di Nora, l’antica città fenicio punica e poi romana
- Visita alla chiesetta di Sant’Efisio, proprio di fronte alla spiaggia di Nora
- Passeggiata in una delle splendide spiagge di Pula: da Nora a su Cuventeddu, dal Flamingo a Santa Margherita di Pula
- Passeggiata a piedi o in bici tra i sentieri di Pixinamanna, perché Pula non è solo spiagge, ma anche foreste!
Dove dormire a Pula:
La Pasquetta segna l’apertura della stagione turistica anche a Pula, sono numerose quindi le strutture ricettive già aperte, non vi basta che scegliere la soluzione più conveniente. In questo periodo dell’anno B&B, case vacanza e strutture ricettive sono particolarmente economiche.
Per maggiori info e dettagli:
Per maggiori informazioni, rivolgetevi alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Pula.
Dove si trova e come arrivare a Pula:
