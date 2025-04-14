Pasquetta 2025 a Pula: è arrivato il programma della Pasquetta a Pula, la nota località turistico balneare del sud ovest della Sardegna. L’amministrazione comunale ha infatti preparato un pomeriggio scoppiettante per Pasquetta ( 21 aprile 2025 ), con la musica del gruppo Tieni il Tempo, che si esibirà a partire dalle ore 17:30 nella centralissima piazza del Popolo.

E allora andiamo subito a vedere il programma della Pasquetta 2025 a Pula.

Programma Pasquetta 2025 a Pula:

Lunedì, 21 aprile 2025:

ore 17:30 – Piazza del Popolo – Concerto Tieni il Tempo, che intratterrà il pubblico con i più grandi successi degli 883 e di Max Pezzali!

Cosa fare per Pasquetta a Pula:

Colazione e passeggiata nel centro storico

Pranzo in uno dei ristoranti e agriturismi della zona , per degustare i sapori e prodotti di Pula

, per degustare i sapori e Tour guidato alle rovine di Nora , l’antica città fenicio punica e poi romana

, l’antica città fenicio punica e poi romana Visita alla chiesetta di Sant’Efisio , proprio di fronte alla spiaggia di Nora

, proprio di fronte alla spiaggia di Nora Passeggiata in una delle splendide spiagge di Pula : da Nora a su Cuventeddu, dal Flamingo a Santa Margherita di Pula

: da Nora a su Cuventeddu, dal Flamingo a Santa Margherita di Pula Passeggiata a piedi o in bici tra i sentieri di Pixinamanna, perché Pula non è solo spiagge, ma anche foreste!

Dove dormire a Pula:

La Pasquetta segna l’apertura della stagione turistica anche a Pula, sono numerose quindi le strutture ricettive già aperte, non vi basta che scegliere la soluzione più conveniente. In questo periodo dell’anno B&B, case vacanza e strutture ricettive sono particolarmente economiche.

Per maggiori info e dettagli:

Per maggiori informazioni, rivolgetevi alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Pula.

Dove si trova e come arrivare a Pula:

