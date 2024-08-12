Festa della birra Trinitaiese 2024: si svolgerà nel prossimo weekend – il 16, 17 e 18 agosto 2024 – la tre giorni dedicata alla birra a Trinità d’Agultu per la “Festa della birra Trinitaiese“. Siamo nel cuore della Costa Rossa, nel nord della Sardegna.

In programma per la 26ma edizione della “Craft Beer Fest” non solo fiumi di birra, ma anche buon cibo (panini con salsiccia, cavallo o wurstel, fritto misto, patatine fritte) e tanta musica live e tanti dj set, da ricordare, tra gli altri: Marco Comollo, Jonny Mele e Renèe La Bulgara.

Saranno disponibili anche gadget e magliette dell’evento. L’evento si svolgerà in piazza Pietro Addis al centro di Trinità d’Agultu, a partire dalle ore 20:00, la musica partirà alle ore 22:00 circa.

Programma Festa della birra Trinitaiese 2024:

Venerdì, 16 agosto 2024:

dalle ore 20:00 – Apertura fusti di birra

In serata: Musica live: I Tremendi 90 Hits Dj set – Marco Comollo di Radio 105



Sabato, 17 agosto 2024:

dalle ore 20:00 – Apertura fusti di birra

In serata: Musica live: Senza Base Skaoss Dj set – Jonny Mele dello Zoo di 105



Domenica, 18 agosto 2024:

dalle ore 20:00 – Apertura fusti di birra

In serata: Musica live: Prisma Volume 2 Dj set Renèe La Bulgara



Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli, o per cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’evento su Facebook.

Dove si trova e come arrivare in piazza Pietro Addis (cartina stradale):

Zooma sulla mappa per avere la posizione esatta di piazza Pietro Addis a Trinità D’Agultu.

