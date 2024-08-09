Ferragosto 2024 ad Alghero, ecco il programma degli eventi da non perdere della Settimana di Ferragosto ad Alghero, dal 13 al 18 agosto 2024 : quest’anno il Ferragosto cade di giovedì, nel bel mezzo della settimana, permettendo l’organizzazione di un lungo ponte di eventi per tutti i gusti.

Continuano anche ad agosto i grandi concerti che stanno caratterizzando anche l’ estate catalana 2024 come il festival rock (13 agosto 2024), quello jazz (sempre il 13 agosto 2024), il tributo ai Queen (14 agosto 2024), il festival “Musica sulle Bocche” che porta la grande world music (16 agosto 2024), l’ “Alguer Summer Festival” con due grandi eventi Teenage Dream (compra desso i biglietti per il 16 agosto 2024) e soprattutto l’attesissimo concerto di Francesco De Gregori (17 agosto 2024, compra qui gli ultimi biglietti per il concerto di De Gregori). Domenica invece spazio al “Festival del Mediterraneo” e lo spettacolo di Roberta Bruzzone (18 agosto 2024).

Nel giorno di Ferragosto invece, un grande classico, i fuochi d’artificio sul lungomare di Alghero. Lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto inizierà alle ore 22:30. Sono gli imperdibili “Focs de Mig Agost“!

Eventi Ferragosto Alghero, programma dal 13 al 18 agosto 2024:

Martedì, 13 agosto 2024:

ore 19:30 – Anfiteatro Ivan Graziani – AlgueRock Fest : concerto a ingresso gratuito a cura di Shining Production, Cooperativa Le Ragazze Terribili, Roble Factory, partecipano le seguenti band: Folkstone , Vision Divine , Icy Stee l Dj-set warm up e after show: dj M@nsun e dj Radio Lebowski

: concerto a ingresso gratuito a cura di Shining Production, Cooperativa Le Ragazze Terribili, Roble Factory, partecipano le seguenti band: ore 21:30 – Piazzale Lo Quarter – Jazzalguer VII edizione: concerto di “Cholo Da Ilha KariI-Oka Sexteto“, con Margherita Lavosi voce, Emilia Mulas clarinetto, Matteo Sedda tromba, Cristian Ferlito chitarra, Federico “Carioca” Unali pandeiro, Nicola Marogna cavaquinho. A cura di Bayou Club Events. Biglietti a 15 euro on line su Mailticket e Box Office Sardegna. Per info e prenotazioni +39 3758732735 | bayouclub.info@gmail.com

Mercoledì, 14 agosto 2024:

ore 21:00 – Piazzale Lo Quarter – Concerto Queen in Rock – A Magic Tribute (tribute band ai Queen): Francesco Sedda voce, Riccardo Sedda voce, Massimo Chessa batteria, Andrea Pinna chitarra, Gigi Bernardinelli piano, Max Flowers basso. Special Guest Antonello Coradduzza. A cura della Associazione Musicare ed Infinity. Biglietti on line sul circuito www.clappit.com. Biglietto intero € 24 | I primi 100 biglietti € 22 | bambini dai 7 ai 14 anni € 11 – fino ai 6 anni gratis

Giovedì, 15 agosto 2024 – Ferragosto :

ore 22:30 – Porto di Alghero, molo di Sopraflutto – Focs de Mig Agost⁣⁣⁣: spettacolo pirotecnico⁣, con i fuochi d’artificio a illuminare il cielo sopra Alghero e a salutare il ferragosto!

Venerdì, 16 agosto 2024:

ore 21:00 – Piazzale Lo Quarter – Festival Musica sulle Bocche (XXIV edizione): B.U.M. Beatiful Universal Music (prima assoluta): Hind Ennaira – voce (Marocco) , Bindhumalini Narayanaswamy – voce (India), Pablo La Porta – percussioni – voce ( Argentina) , Pasquale Mirra – vibrafono, Fabio Giachino – pianoforte, Marco Frattini – batteria , Enzo Favata – sassofoni, clarinetti, strumenti a fiato etnici ed elettronica. A cura della Associazione Concertistica Jana Project. Biglietti on line sul circuito www.ciaotickets.com. Info ticketmusicasullebocche@gmail.com

(XXIV edizione): (prima assoluta): Hind Ennaira – voce (Marocco) , Bindhumalini Narayanaswamy – voce (India), Pablo La Porta – percussioni – voce ( Argentina) , Pasquale Mirra – vibrafono, Fabio Giachino – pianoforte, Marco Frattini – batteria , Enzo Favata – sassofoni, clarinetti, strumenti a fiato etnici ed elettronica. A cura della Associazione Concertistica Jana Project. Biglietti on line sul circuito www.ciaotickets.com. Info ticketmusicasullebocche@gmail.com ore 21:30 – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival, spettacolo musicale: “Teenage Dream“, a cura di Shining Production, Cooperativa Le Ragazze Terribili, Roble Factory. Biglietti on line sui circuiti Ticketmaster, TicketOne, Mailticket e TicketSMS | Parterre € 23 (d.p. inclusi). Botteghino presso la sede Le Ragazze Terribili via Roma 144, Sassari +39 079 278275. Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop – via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292 (solo WhatsApp)

Sabato, 17 agosto 2024:

dalle ore 16:00 – Largo N. Costantino, Sant’Agostino – Festa delle Aiuole : musica, degustazioni, laboratori, spazio bimbi, sport. A cura del Comitato AREA Sant’Agostino

: musica, degustazioni, laboratori, spazio bimbi, sport. A cura del Comitato AREA Sant’Agostino ore 21:30 – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival, concerto di Francesco De Gregori, opening Angela Baraldi. A cura di Shining Production, Cooperativa Le Ragazze Terribili, Roble Factory. Biglietti on line sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e Mailticket. Poltronissima Gold € 69 (d.p. inclusi) – Poltronissima € 59 (d.p. inclusi). Poltrona € 49 (d.p. inclusi) – Tribuna numerata € 45 (d.p. inclusi). Botteghino presso la sede Le Ragazze Terribili via Roma 144, Sassari +39 079 278275, Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop – via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292 (solo WhatsApp)

Domenica, 18 agosto 2024:

dalle ore 10:00 – Largo N. Costantino, Sant’Agostino – Festa delle Aiuole : musica, degustazioni, laboratori, spazio bimbi, sport. A cura del Comitato AREA Sant’Agostino

: musica, degustazioni, laboratori, spazio bimbi, sport. A cura del Comitato AREA Sant’Agostino ore 21:00 – Cattedrale di Santa Maria – Festival del Mediterraneo , concerti “Riviera del Corallo” (XIII Edizione): Organo a 4 mani: Tra Italia e Spagna , con gli organisti M° Antonio del Pino Romero (Spagna) e M° Giovannimaria Perrucci. A cura della Associazione Culturale Arte in Musica

, concerti “Riviera del Corallo” (XIII Edizione): , con gli organisti M° Antonio del Pino Romero (Spagna) e M° Giovannimaria Perrucci. A cura della Associazione Culturale Arte in Musica ore 21:30 – Piazzale lo Quarter – Roberta Bruzzone in Favole da incubo, spettacolo a cura di Mister Wolf e Artes spettacolo. Biglietti on line sul circuito TicketOne. Poltrona primo settore € 30 (d.p. inclusi), Poltrona secondo settore € 25 (d.p. inclusi). Botteghino presso la sede Le Ragazze Terribili via Roma 144, Sassari +39 079 278275 e Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292 (solo WhatsApp).

Per maggiori info e aggiornamenti:

A parte i tanti link inseriti nel corso dell’articolo, il punto di riferimento rimane il sito dell’ufficio turistico di Alghero.

Ultime camere ad Alghero:

Alghero è una importante città turistica con migliaia e migliaia di posti letto, ma a Ferragosto se non ci sarà tutto esaurito, ci si avvicinerà molto. Per passare qualche giorno nella città catalana quindi prenotate adesso o mai più. Sarà molto difficile trovare posto all’ultimo momento in B&B, hotel o appartamento, ma tentar non nuoce!

Dove si trova Alghero e come arrivare:

Arrivare ad Alghero è facile, basta utilizzare le principali direttrici stradali della Sardegna. Inserite il vostro punto di partenza su Google Maps per ottenere il percorso migliore, piuttosto occhio agli autovelox!

Fertilia invece si trova alla periferia nord di Alghero, sempre sul mare.

