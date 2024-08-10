Red Valley Festival 2024 a Olbia dal 14 al 17 agosto. Line Up, orari e ultimi biglietti!

Daniele Puddu 10 Agosto 2024
Red Valle Festival 2024 a Olbia, manifesto con la line up completa

Red Valley Olbia 2024, ecco date e primi ospiti: il “Red Valley Festival” è il più grande evento musicale dell’estate sarda, un evento che seppur giovane, ha saputo subito ritagliarsi uno spazio di eccellenza nel calendario dei festival musicali estivi italiani.

Grazie a 4 giorni di musica e a un parterre davvero eccezionale con Annalisa, Charlotte De Witte, Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Geolier, Gazzelle, Ghali, Gigi d’Agostino, Irama, Macklemore, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta, Solomun, Tommaso Paradiso e tanti altri artisti, possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che il Red Valley è ormai uno dei festival musicali più importanti d’Italia.

L’appuntamento è per il 14, 15, 16, 17 agosto 2024Olbia, nel cuore della Gallura più turistica e festaiola. I biglietti per il festival sono ormai agli sgoccioli, acquistateli adesso, ormai il festival sta per iniziare, non fartelo raccontare!

Red Valley Festival 2024, Programma:

I concerti degli headliner (come Annalisa, Charlotte De Witte, Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Geolier, Gazzelle, Ghali, Gigi d’Agostino, Irama, Macklemore, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta, Solomun, Tommaso Paradiso) avranno una durata maggiore rispetto alle esibizioni degli altri artisti e si svolgeranno sempre nella fascia oraria 22:00 – 03:30.

Mercoledì, 14 agosto 2024:

  • Olbia Arena:
    • Charlotte De Witte
    • Ghali
    • Gigi D’Agostino
    • Macklemore
    • Drillionaire
    • Gemitaiz
    • Kid Yugi
    • Tony Effe
    • Axell
    • Botteghi
    • Damianito
    • Digital Astro
    • Mew
    • Sadturs & Kiid

Orari Prima Giornata – Timetables Day 1:

Timetable Red Valley Festival 2024 a Olbia, day 1
Timetable del Red Valley Festival 2024 a Olbia, orari esibizioni della prima giornata!

Giovedì, 15 agosto 2024:

  • Olbia Arena:
    • Gazzelle
    • Max Pezzali
    • Tommaso Paradiso
    • Anfisa Letyago
    • Ariete
    • Fred De Palma
    • Rose Villain
    • Santi Francesi
    • Teenage Dream
    • Damante
    • Damianito
    • Dodoj
    • Holden
    • Il Pagante

Orari Seconda Giornata – Timetables Day 2:

Timetable Red Valley Festival 2024 a Olbia, day 2
Timetable del Red Valley Festival 2024 a Olbia, orari esibizioni della seconda giornata!

Venerdì, 16 agosto 2024:

  • Olbia Arena:
    • Geolier
    • Sfera Ebbasta
    • Solomun
    • Anna
    • Il Tre
    • 22simba
    • Damianito
    • Ludwig
    • Mecna
    • Samuele Brignoccolo
    • Shablo
    • Tony Boy

Orari Terza Giornata – Timetables Day 3:

Timetable Red Valley Festival 2024 a Olbia, day 3
Timetable del Red Valley Festival 2024 a Olbia, orari esibizioni della terza giornata!

Sabato, 17 agosto 2024:

  • Olbia Arena:
    • Annalisa
    • Club Dogo
    • Coez & Frah Quintale
    • Irama
    • Salmo & Noyz
    • Diss Gacha
    • Fast Animals & Slow Kids
    • Rhove
    • Ale Basciano
    • Damianito
    • Rondine
    • Room9
    • Sarah
    • Closing Party: Red Club W/ Salmo Dj Set

Orari Quarta Giornata – Timetables Day 4:

Timetable Red Valley Festival 2024 a Olbia, day 4
Timetable del Red Valley Festival 2024 a Olbia, orari esibizioni della quarta giornata!

Come arrivare al Red Valley Festival di Olbia:

Come arrivare dal grande parcheggio:

Dato il grande flusso di macchine previsto nel Parcheggio nei giorni del Festival, suggeriamo a tutti di recarsi con con buon anticipo presso il P1, per non rischiare di accedere troppo tardi all’evento.

Orari apertura parcheggio: ogni giorno dalle ore 14:30 del pomeriggio alle 5:30 del mattino

Parcheggio P1 per il Red Valley Festival 2024 a Olbia
Parcheggio P1 per il Red Valley Festival 2024 a Olbia

Come arrivare con il bus navetta dal centro di Olbia:

  • in aggiornamento al 2024 nei prossimi giorni

Come arrivare a piedi dal centro di Olbia:

Come arrivare a piedi al Red Valley Festival 2024 a Olbia
Come arrivare a piedi al Red Valley Festival 2024 a Olbia

Dove dormire a Olbia:

Vacanze a Olbia? Ecco hotel, B&B, appartamenti e case vacanze sia luxury che a basso costo. Inutile dire che solo adesso troverete ampia disponibilità di posti, più vanno avanti i mesi, meno saranno le camere a disposizione. Inserite le date di vostro interesse nel box qui sotto, guardate i prezzi, e scegliete la soluzione migliore per voi:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori info vi consigliamo di seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram del Red Valley Festival.

