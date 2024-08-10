Red Valley Olbia 2024, ecco date e primi ospiti: il “Red Valley Festival” è il più grande evento musicale dell’estate sarda, un evento che seppur giovane, ha saputo subito ritagliarsi uno spazio di eccellenza nel calendario dei festival musicali estivi italiani.

Grazie a 4 giorni di musica e a un parterre davvero eccezionale con Annalisa, Charlotte De Witte, Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Geolier, Gazzelle, Ghali, Gigi d’Agostino, Irama, Macklemore, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta, Solomun, Tommaso Paradiso e tanti altri artisti, possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che il Red Valley è ormai uno dei festival musicali più importanti d’Italia.

L’appuntamento è per il 14, 15, 16, 17 agosto 2024 a Olbia, nel cuore della Gallura più turistica e festaiola. I biglietti per il festival sono ormai agli sgoccioli, acquistateli adesso, ormai il festival sta per iniziare, non fartelo raccontare!

Red Valley Festival 2024, Programma:

I concerti degli headliner (come Annalisa, Charlotte De Witte, Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Geolier, Gazzelle, Ghali, Gigi d’Agostino, Irama, Macklemore, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta, Solomun, Tommaso Paradiso) avranno una durata maggiore rispetto alle esibizioni degli altri artisti e si svolgeranno sempre nella fascia oraria 22:00 – 03:30.

Mercoledì, 14 agosto 2024:

Olbia Arena: Charlotte De Witte Ghali Gigi D’Agostino Macklemore Drillionaire Gemitaiz Kid Yugi Tony Effe Axell Botteghi Damianito Digital Astro Mew Sadturs & Kiid



Orari Prima Giornata – Timetables Day 1:

Giovedì, 15 agosto 2024:

Olbia Arena: Gazzelle Max Pezzali Tommaso Paradiso Anfisa Letyago Ariete Fred De Palma Rose Villain Santi Francesi Teenage Dream Damante Damianito Dodoj Holden Il Pagante



Orari Seconda Giornata – Timetables Day 2:

Venerdì, 16 agosto 2024:

Olbia Arena: Geolier Sfera Ebbasta Solomun Anna Il Tre 22simba Damianito Ludwig Mecna Samuele Brignoccolo Shablo Tony Boy



Orari Terza Giornata – Timetables Day 3:

Sabato, 17 agosto 2024:

Olbia Arena: Annalisa Club Dogo Coez & Frah Quintale Irama Salmo & Noyz Diss Gacha Fast Animals & Slow Kids Rhove Ale Basciano Damianito Rondine Room9 Sarah Closing Party: Red Club W/ Salmo Dj Set



Orari Quarta Giornata – Timetables Day 4:

Come arrivare al Red Valley Festival di Olbia:

Come arrivare dal grande parcheggio:

Dato il grande flusso di macchine previsto nel Parcheggio nei giorni del Festival, suggeriamo a tutti di recarsi con con buon anticipo presso il P1, per non rischiare di accedere troppo tardi all’evento.

Orari apertura parcheggio: ogni giorno dalle ore 14:30 del pomeriggio alle 5:30 del mattino.

Parcheggio P1 per il Red Valley Festival 2024 a Olbia

Come arrivare con il bus navetta dal centro di Olbia:

Come arrivare a piedi dal centro di Olbia:

Come arrivare a piedi al Red Valley Festival 2024 a Olbia

Dove dormire a Olbia:

Vacanze a Olbia? Ecco hotel, B&B, appartamenti e case vacanze sia luxury che a basso costo.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori info vi consigliamo di seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram del Red Valley Festival.

