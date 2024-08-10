Red Valley Festival 2024 a Olbia dal 14 al 17 agosto. Line Up, orari e ultimi biglietti!
Red Valley Olbia 2024, ecco date e primi ospiti: il “Red Valley Festival” è il più grande evento musicale dell’estate sarda, un evento che seppur giovane, ha saputo subito ritagliarsi uno spazio di eccellenza nel calendario dei festival musicali estivi italiani.
Grazie a 4 giorni di musica e a un parterre davvero eccezionale con Annalisa, Charlotte De Witte, Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Geolier, Gazzelle, Ghali, Gigi d’Agostino, Irama, Macklemore, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta, Solomun, Tommaso Paradiso e tanti altri artisti, possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che il Red Valley è ormai uno dei festival musicali più importanti d’Italia.
L’appuntamento è per il 14, 15, 16, 17 agosto 2024 a Olbia, nel cuore della Gallura più turistica e festaiola. I biglietti per il festival sono ormai agli sgoccioli, acquistateli adesso, ormai il festival sta per iniziare, non fartelo raccontare!
Red Valley Festival 2024, Programma:
I concerti degli headliner (come Annalisa, Charlotte De Witte, Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Geolier, Gazzelle, Ghali, Gigi d’Agostino, Irama, Macklemore, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta, Solomun, Tommaso Paradiso) avranno una durata maggiore rispetto alle esibizioni degli altri artisti e si svolgeranno sempre nella fascia oraria 22:00 – 03:30.
Mercoledì, 14 agosto 2024:
- Olbia Arena:
- Charlotte De Witte
- Ghali
- Gigi D’Agostino
- Macklemore
- Drillionaire
- Gemitaiz
- Kid Yugi
- Tony Effe
- Axell
- Botteghi
- Damianito
- Digital Astro
- Mew
- Sadturs & Kiid
Orari Prima Giornata – Timetables Day 1:
Giovedì, 15 agosto 2024:
- Olbia Arena:
- Gazzelle
- Max Pezzali
- Tommaso Paradiso
- Anfisa Letyago
- Ariete
- Fred De Palma
- Rose Villain
- Santi Francesi
- Teenage Dream
- Damante
- Damianito
- Dodoj
- Holden
- Il Pagante
Orari Seconda Giornata – Timetables Day 2:
Venerdì, 16 agosto 2024:
- Olbia Arena:
- Geolier
- Sfera Ebbasta
- Solomun
- Anna
- Il Tre
- 22simba
- Damianito
- Ludwig
- Mecna
- Samuele Brignoccolo
- Shablo
- Tony Boy
Orari Terza Giornata – Timetables Day 3:
Sabato, 17 agosto 2024:
- Olbia Arena:
- Annalisa
- Club Dogo
- Coez & Frah Quintale
- Irama
- Salmo & Noyz
- Diss Gacha
- Fast Animals & Slow Kids
- Rhove
- Ale Basciano
- Damianito
- Rondine
- Room9
- Sarah
- Closing Party: Red Club W/ Salmo Dj Set
Orari Quarta Giornata – Timetables Day 4:
Come arrivare al Red Valley Festival di Olbia:
Come arrivare dal grande parcheggio:
Dato il grande flusso di macchine previsto nel Parcheggio nei giorni del Festival, suggeriamo a tutti di recarsi con con buon anticipo presso il P1, per non rischiare di accedere troppo tardi all’evento.
Orari apertura parcheggio: ogni giorno dalle ore 14:30 del pomeriggio alle 5:30 del mattino.
Come arrivare con il bus navetta dal centro di Olbia:
- in aggiornamento al 2024 nei prossimi giorni
Come arrivare a piedi dal centro di Olbia:
Dove dormire a Olbia:
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori info vi consigliamo di seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram del Red Valley Festival.
