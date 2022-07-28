Festa di Sant’Anna di Lodè, programma religioso e civile del 29, 30 e 31 luglio 2022 : arrivano per la prima volta sul nostro anche i festeggiamenti per Sant’Anna a Lodè, borgo della Baronia subito dietro Posada e Siniscola, famoso anche per essere una delle porte di accesso al parco naturale di Tepilora.

Abbiamo scelto di parlare di questa festa per l’imponente programma civile, mentre quello religioso è già iniziato lo scorso 22 luglio. Spiccano, tra gli altri, il concerto di Ivana Spagna nella serata di sabato, alla quale faranno seguito Jack La Furia e Martin DJ dello Zoo di 105 2M.

Alla domenica grande festa folk, con protagonisti diversi gruppi e Maria Giovanna Cherchi. Da annotare che ogni serata finisce con balli sardi in piazza!

Programma Sant’Anna di Lodè 2022:

Giovedì, 28 luglio 2022:

ore 21:00 – Adorazione eucaristica

Venerdì, 29 luglio 2022:

ore 12:00 – Casa parrocchiale – Pranzo comunitario a cura del comitati leva 1972

ore 21:00 – Santa Messa

a seguire – Fiaccolata

ore 22:30 – Kombriccola in concerto (Tribute Band a Vasco Rossi)

(Tribute Band a Vasco Rossi) a seguire – Balli sardi in piazza

Sabato, 30 luglio 2022:

ore 12:00 – Casa parrocchiale – Pranzo comunitario a cura del comitati leva 1972

ore 17:30 – Vespri Solenni

ore 18:00 – Santa Messa di Novena

di Novena ore 22:00 – Concerto di Ivana Spagna

ore 23:00 – Jake La Furia

ore 24:00 – Martin DJ de lo Zoo di 105 2M

a seguire – Balli sardi in piazza

Domenica, 31 luglio 2022:

ore 11:00 – Santa Messa

ore 12:00 – Casa parrocchiale – Pranzo comunitario a cura del comitati leva 1972

ore 18:00 – Santa Messa solenne presieduta dal vicario generale della diocesi di Nuoro don Giuseppe Mattana

a seguire – Solenne processione in onore di Sant’Anna

ore 21:30 – Serata di musica sarda con Maria Giovanna Cherchi e la partecipazione di: Gruppo folk Istellas Lodinas Gruppo folk San Nicolò Arcidano, con la partecipazione dei Reinas Gruppo folk Santu Pedru di Torpé Tenore su Riscattu di Lodé Tenore Supramonte di Orgosolo Tenore San Gavino di Oniferi

con e la partecipazione di: ore 24:00 – Estrazione della sottoscrizione a premi

a seguire – Balli sardi in piazza

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Abbiamo fatto fatica anche noi a trovare il programma, lo abbiamo preso dalla pagina Facebook CEAS Montalbo di Lodè – Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità.

Dove si trova Lodé e come arrivarci:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: