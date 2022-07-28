Ogliastra Balloon Festival 2022 a Lotzorai: ecco il programma del 29, 30 e 31 luglio 2022!

Ogliastra Balloon Festival 2022: si svolgerà dal 29 al 31 luglio 2022 la seconda edizione dell’ “Ogliastra Balloon Festival“, il primo festival di mongolfiere in Sardegna. L’appuntamento è presso il Lido delle Rose di Lotzorai, con i suoi tre chilometri di sabbia fine e morbida, proprio davanti all’Isolotto d’Ogliastra.

In programma tre serate di festa con musica, luci e coloratissime mongolfiere in volo al tramonto, con la partecipazione di Mongolfiere al Sud Italia.

Tra le novità dell’esizione 2022, ricordo la:

Balloon Experice : che permette di assistere da vicino a tutte le fasi di preparazione e gonfiaggio dei palloni, e di scattarsi una foto all’interno dell’immenso pallone e di seguire, infine, il primo volo della giornata;

: che permette di assistere da vicino a tutte le fasi di preparazione e gonfiaggio dei palloni, e di scattarsi una foto all’interno dell’immenso pallone e di seguire, infine, il primo volo della giornata; Cameron Balloon: l’unica mongolfiera a due posti che porterà in volo coppie di innamorati alla luce del tramonto.

Pronti a salire in mongolfiera?

Programma Ogliastra Balloon Festival 2022:

Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio 2022:

dalle ore 18:00 alle 23:30 – Tre coloratissime mongolfiere eseguiranno dei voli turistici vincolati a partire dal tramonto, disegnando nel cielo magnifiche coreografie colorate, a ritmo di musica, con l’intrattenimento del DJ Set di Radio Sintony. Sulla spiaggia per i partecipanti la possibilità di degustare street food con prodotti rigorosamente locali.

Spiaggia del Lido delle rose di Lotzorai, con le sue caratteristiche sfumature rosa

Prezzi ticket e come prenotare:

I prezzi dei ticket vanno da 30 a 100 euro , a seconda dell’esperienza che si vuole fare. Prenotazioni sul sito ufficiale del festival.

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato da Amc Event Sardegna, in collaborazione con il portale di destinazione turistica Life in Ogliastra e Mongolfiere al Sud Italia. Mongolfiere al Sud Italia è una compagnia aerea calabro-lucana certificata ENAC, la prima società italiana nel Sud Italia autorizzata a eseguire voli commerciali in mongolfiera. Questa è la pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Dove si trova il lido delle rose di Lotzorai e come arrivarci:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: