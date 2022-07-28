Ogliastra Balloon Festival 2022 a Lotzorai: ecco il programma del 29, 30 e 31 luglio 2022!

Daniele Puddu 28 Luglio 2022
Ogliastra Balloon Festival 2022 a Lotzorai

Ogliastra Balloon Festival 2022: si svolgerà dal 29 al 31 luglio 2022 la seconda edizione dell’ “Ogliastra Balloon Festival“, il primo festival di mongolfiere in Sardegna. L’appuntamento è presso il Lido delle Rose di Lotzorai, con i suoi tre chilometri di sabbia fine e morbida, proprio davanti all’Isolotto d’Ogliastra.

In programma tre serate di festa con musica, luci e coloratissime mongolfiere in volo al tramonto, con la partecipazione di Mongolfiere al Sud Italia.

Tra le novità dell’esizione 2022, ricordo la:

  • Balloon Experice: che permette di assistere da vicino a tutte le fasi di preparazione e gonfiaggio dei palloni, e di scattarsi una foto all’interno dell’immenso pallone e di seguire, infine, il primo volo della giornata;
  • Cameron Balloon: l’unica mongolfiera a due posti che porterà in volo coppie di innamorati alla luce del tramonto.
Mongolfiera in Sardegna
Pronti a salire in mongolfiera?

Programma Ogliastra Balloon Festival 2022:

Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio 2022:

  • dalle ore 18:00 alle 23:30 – Tre coloratissime mongolfiere eseguiranno dei voli turistici vincolati a partire dal tramonto, disegnando nel cielo magnifiche coreografie colorate, a ritmo di musica, con l’intrattenimento del DJ Set di Radio Sintony. Sulla spiaggia per i partecipanti la possibilità di degustare street food con prodotti rigorosamente locali.
Spiaggia Lido delle rose di Lotzorai
Spiaggia del Lido delle rose di Lotzorai, con le sue caratteristiche sfumature rosa

Prezzi ticket e come prenotare:

I prezzi dei ticket vanno da 30 a 100 euro, a seconda dell’esperienza che si vuole fare. Prenotazioni sul sito ufficiale del festival.

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato da Amc Event Sardegna, in collaborazione con il portale di destinazione turistica Life in Ogliastra e Mongolfiere al Sud Italia. Mongolfiere al Sud Italia è una compagnia aerea calabro-lucana certificata ENAC, la prima società italiana nel Sud Italia autorizzata a eseguire voli commerciali in mongolfiera. Questa è la pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Dove si trova il lido delle rose di Lotzorai e come arrivarci:

