Festa dei Muratori 2022 a Porto Torres, domenica il concerto di Ivana Spagna: si svolgerà nelle serate del 30 e 31 luglio 2022 la “Festa dei muratori” di Porto Torres, nel nord ovest della Sardegna.

Molto fitto il programma tra esibizioni di ballo, cabaret, musica live e dj set. A spiccare è il concerto di Ivana Spagna. La festa è dedicata a Massimo Zirulia e Roberto Pocheddu.

SCOPRI ANCHE –> Cosa fare a Porto Torres!

Programma Festa dei muratori Porto Torres 2022:

Sabato, 30 luglio 2022:

dalle ore 20:00 : Folk con Eba Giara Giuseppe Masia e Tale & Quale Show



Domenica, 31 luglio 2022:

dalle ore 20:00 : Esibizione della Popular Musical School Blackboard Cabaret con la signora Agnese Ivana Spagna in concerto Omar Dj



Per maggiori info e aggiornamenti:

Noi abbiamo ottenuto le informazioni seguendo il profilo Facebook di Ico Bruzzi.

Dove si trova la torre aragonese di Porto Torres:

La torre aragonese si trova proprio di fronte al porto di Porto Torres.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: