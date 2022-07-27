Festa dei Muratori 2022 a Porto Torres: ecco il programma del 30 e 31 luglio 2022, con il concerto di Spagna!
Festa dei Muratori 2022 a Porto Torres, domenica il concerto di Ivana Spagna: si svolgerà nelle serate del 30 e 31 luglio 2022 la “Festa dei muratori” di Porto Torres, nel nord ovest della Sardegna.
Molto fitto il programma tra esibizioni di ballo, cabaret, musica live e dj set. A spiccare è il concerto di Ivana Spagna. La festa è dedicata a Massimo Zirulia e Roberto Pocheddu.
SCOPRI ANCHE –> Cosa fare a Porto Torres!
Programma Festa dei muratori Porto Torres 2022:
Sabato, 30 luglio 2022:
- dalle ore 20:00 :
- Folk con Eba Giara
- Giuseppe Masia e Tale & Quale Show
Domenica, 31 luglio 2022:
- dalle ore 20:00 :
- Esibizione della Popular Musical School
- Blackboard
- Cabaret con la signora Agnese
- Ivana Spagna in concerto
- Omar Dj
Per maggiori info e aggiornamenti:
Noi abbiamo ottenuto le informazioni seguendo il profilo Facebook di Ico Bruzzi.
Dove si trova la torre aragonese di Porto Torres:
La torre aragonese si trova proprio di fronte al porto di Porto Torres.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp