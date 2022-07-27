Festa dei Muratori 2022 a Porto Torres: ecco il programma del 30 e 31 luglio 2022, con il concerto di Spagna!

Daniele Puddu 27 Luglio 2022
Festa dei muratori a Porto Torres, manifesto 2022

Festa dei Muratori 2022 a Porto Torres, domenica il concerto di Ivana Spagna: si svolgerà nelle serate del 30 e 31 luglio 2022 la “Festa dei muratori” di Porto Torres, nel nord ovest della Sardegna.

Molto fitto il programma tra esibizioni di ballo, cabaret, musica live e dj set. A spiccare è il concerto di Ivana Spagna. La festa è dedicata a Massimo Zirulia e Roberto Pocheddu.

Programma Festa dei muratori Porto Torres 2022:

Sabato, 30 luglio 2022:

  • dalle ore 20:00 :
    • Folk con Eba Giara
    • Giuseppe Masia e Tale & Quale Show

Domenica, 31 luglio 2022:

  • dalle ore 20:00 :
    • Esibizione della Popular Musical School
    • Blackboard
    • Cabaret con la signora Agnese
    • Ivana Spagna in concerto
    • Omar Dj

Per maggiori info e aggiornamenti:

Noi abbiamo ottenuto le informazioni seguendo il profilo Facebook di Ico Bruzzi.

Dove si trova la torre aragonese di Porto Torres:

La torre aragonese si trova proprio di fronte al porto di Porto Torres.

