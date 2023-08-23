Fiesta latina 2023 a Santa Teresa Gallura: scopri il programma completo del 24, 25, 26 e 27 agosto 2023!

Fiesta latina 2023 a Santa Teresa Gallura: arriva finalmente a Santa Teresa Gallura la “Fiesta Latina“, che con i suoi piatti sudamericani, i cocktail caraibici, la musica e i balli latino americani, sta facendo impazzire la Sardegna. L’appuntamento è per il 24, 25, 26 e 27 agosto 2023 a partire dalle ore 18:00, in piazza Bruno Modesto a Santa Teresa Gallura (vedi cartina a fine articolo).

Cosa è la Fiesta Latina?

La fiesta latina è prima di tutto una vesta del buon cibo sudamericano in stile cibo di strada, si possono gustare l’asado, la vera grigliata argentina dei giorni di festa, le saporitissime carni brasiliane, come il churrasco e la picanha, ma anche i tacos e i burritos del Messico. Eì presente anche la cucina peruviana e, se non vi basta, potete provare i cocktail cubani, per dare un’ulteriore scossa allas serata!

E poi scatenatevi con i balli latino americani per tutta la serata, con alcune delle star più apprezzate del settore, nazionali e internazionali. E’ il completamento ideale di giornata dopo una fantastica giornata di mare presso le spiagge di Santa Teresa Gallura.

Programma Festa Latina, Santa Teresa Gallura 2023:

Da giovedì 24 a domenica 27 agosto 2023:

dalle ore 18:00 – Parco – Festival della cultura Latino-Americana : Specialità Culinarie tipiche del Sud America : Brasile Argentina Cuba Perù Messico Spagna Cocktail Balli e folklore con ballerini professionisti Animazione e musica dal vivo con band cubane tutte le sere

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Infoline: 349 173 5596

Come arriva in piazza Bruno Modesto a Santa Teresa Gallura:

Zooma sulla cartina qui sotto per scoprire la posizione precisa di piazza Modesto a Santa Teresa Gallura.

