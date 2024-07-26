Sagra delle lumache 2024 di Badesi: torna anche quest’anno l’appuntamento con la la “Sagra delle lumache“, comune della Gallura posizionato tra Castelsardo e la Costa Rossa, nel nord della Sardegna. L’appuntamento con la scorpacciata di gasteropodi è per la serata di sabato 27 luglio 2024 in piazza Maestrale a Badesi. L’evento fa parte del cartellone degli eventi dell’estate 2024 a Badesi.

Gli organizzatori hanno pensato anche a coloro che non amano mangiare le lumache, offrendo loro la possibilità di degustare gli gnocchetti al sugo di purpuzza. Sono disponibili numerosi posti a sedere.

Prevista anche animazione, con l’esibizione del gruppo folk “Accademia Popolare Città di Tempio” e “A Pacchianeddra Sansustia” dalla Calabria.

Noi vi ricordiamo Badesi è una località gallurese con lunghissime spiagge sabbiose, come Li Junchi, il cui mare cristallino è perfetto per gli amanti del windsurf e del kitesurf grazie ai venti costanti in ogni periodo dell’anno. Questo borgo, che offre un mix perfetto di relax e avventura, da diversi hanno ha conquistato anche la Bandiera Blu della Fee.

Programma sagra delle lumache, Badesi:

Sabato, 27 luglio 2024:

ore 20:00 – Piazza Maestrale – Inizio sagra delle lumache, con numerosi posti a sedere

Dove si trova piazza Maestrale a Badesi e come arrivarci:

Ricordo che Badesi è collegato alle sue frazioni a mare con un comodo bus, ecco orari e fermate.

