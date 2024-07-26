Banzu Sunset 2024 a Sindia: si svolgerà sabato 3 agosto 2024 una nuova edizione di “Banzu Sunset” a Sindia. Questo evento si svolgerà nella splendida cornice delle fonti di Banzu, nei pressi di Sindia, nella regione storica del Marghine, nel nord ovest della Sardegna (siamo a metà strada tra Macomer e Bosa). I visitatori potranno godere dello spettacolo del tramonto, accompagnato da musica dal vivo e freschissimi cocktail.

Sindia, circondata da colline e pascoli, è rinomata per la sua produzione agricola e casearia, in particolare per il formaggio pecorino, e vanta un ricco patrimonio storico con l’abbazia cistercense di Nostra Signora di Corte del XII secolo.

L’evento includerà anche la popolare “Friggitutto Edition” con coni Fish&Chips, patatine fritte e polpette. In più l’intrattenimento musicale con musica live e dj set. Un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile in un luogo ricco di storia e bellezza naturale.

Cosa si mangia al Banzu Sunset di Sindia:

calamari, mangiatutto, code di gambero, polpette e patatine (tutto fritto)

aperitivo al tramonto, cocktail, spritz

tanta birra.

Programma Banzu Sunset, Sindia:

Sabato, 3 agosto 2024:

ore 20:00 – Banzu sunset

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Sindia.

Come arrivare alla Fonti di Banzu, Sindia:

IMPORTANTE: gli organizzatori raccomandano di raggiungere l’area a piedi, chi avesse problemi può farsi accompagnare, ma l’auto dovrà essere riportata subito fuori dall’area dell’evento.

