Estate Stintinese 2022: ecco il calendario eventi di luglio e agosto 2022 a Stintino!

Estate Stintinese 2022, ecco il programma degli eventi di luglio e agosto 2022 a Stintino, nel nord ovest della Sardegna: è arrivata anche la programmazione degli eventi dell’estate 2022 a Stintino, lo splendido borgo del nord-ovest sardo famoso in tutto il mondo per la bellissima spiaggia de La Pelosa.

E allora dopo una splendida giornata di mare passata nelle spiagge del territorio (scoprire adesso come prenotare per accedere a La Pelosa), se volete anche godervi il fresco della sera tra musica, cultura arte, animazione e prodotti tipici, leggete subito il calendario degli appuntamenti in cartellone per l’ “Estate Stintinese 2022“. Li trovate qui sotto, suddivisi tra luglio e agosto.

Eventi Luglio 2022 a Stintino:

Si parte venerdì prossimo con l’ “Isthintini Busker Festival“, evento dedicato al circo e agli artisti di strada (il 22 luglio 2022), quindi tanta musica live, il cinema sotto le stelle, gli incontri culturali presso il museo della tonnara. Da segnalare in particolare la “Parata Funky Jazz” di venerdì 29 luglio 2022.

Eventi Agosto 2022 a Stintino:

Tra gli eventi da non perdere nel mese di agosto 2022 a Stintino, citiamo il festival “Animas“, con Beppe Dettori in concerto (10 agosto 2022); gli appuntamenti con l’ “Isthintini Busker Festival” (4, 11, 18 agosto e 1 settembre 2022) e quelli con la rassegna “Musica Sottovento” (non perdetevi il bluesman sardo Francesco Piu il 20 agosto 2022 ); quindi i fuochi d’artificio del 14 agosto 2022, mentre il giorno successivo ecco “Eat&Buffas“, la manifestazione dedicata a street food, birre artigianali e musica che si terrà a ferragosto (15 agosto 2022).

E poi ancora musica live, spettacoli teatrali, le proiezioni del cinema all’aperto, mostre fotografiche, laboratori creativi e laboratori delle fiabe per bambini e tanto altro ancora.

Per maggiori info e aggiornamenti:

I cartelloni estivi, come quello che vi abbiamo mostrato in questo articolo, sono sempre passibili di modifiche anche dell’ultim’ora. Per maggiori dettagli su ogni evento ed eventuali modifiche, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Stintino.

Dove dormire a Stintino:

In teoria sono tante le sistemazioni disponibili per dormire a Stintino (sono censite oltre 400 strutture ricettive!), anche se in pratica, vista anche una stagione estiva all’insegna del SOLD OUT, vi consigliamo di prenotare subito la prima delle poche camere libere rimaste!

Dove si trova e come arrivare a Stintino:

Stintino si trova nell’ultimo lembo di terra della Sardegna a nord ovest, proprio di fronte all’isola e parco nazionale dell’Asinara.

Copyright: programma dal cartello ufficiale degli eventi dell’estate stintinese, che noi abbiamo riorganizzato con qualche copia e incolla.

