Festa Santa Margherita 2022 a Villaurbana: arriva per la prima volta sul nostro blog la festa patronale di Villaurbana, borgo della provincia di Oristano, che noi conosciamo anche per la “Sagra del pane” che si svolge solitamente nell’ultimo weekend di ottobre. Bene, la festa patronale di Villaurbana si svolge all’interno della settimana, dal 19 al 22 luglio 2022, gli eventi del programma civile si svolgono nella zona dell’ ex-mattatoio, in località Trunconi.

Punto di forza del programma civile è il concerto di Dodi Battaglia, ma ci sono anche altre due giornate di musica, concerti e dj set e un festival internazionale del folklore (serata inaugurale dell’ “Ittiri folk festa“). E’ prevista la vendita di cibo e bevande.

Programma festa patronale Villaurbana 2022:

Martedì, 19 luglio 2022:

ore 18:30 – Santa Messa Solenne celebrata da Mon. Can. Alessandro Floris

a seguire – Processione con i cavalieri e la banda musicale di Terralba . Si invita la popolazione locale a partecipare in abito tradizionale.

ore 22:00 – Piazzale ex-mattatoio – Concerto dei Tieni il tempo (tribute band agli 883)

Mercoledì, 20 luglio 2022:

ore 10:00 – Processione per le vie del paese

a seguire – Santa Messa Solenne

ore 19:00 – Intrattenimento per bambini , con i “Fogli volanti” e lo spettacolo del “Circo a tre ruote“

ore 22:00 – Piazzale ex-mattatoio – Concerto di Dodi Battaglia, in tour con "Alla musica tour 2022". Ingresso libero.

Giovedì, 21 luglio 2022:

ore 21:00 – Piazzale ex-mattatoio – Festival internazionale del folclore con gruppi folk da India, Croazia, Colombia, Kenya, Bulgaria e Messico. Apre la serata il gruppo folk “Biddobrana” di Villaurbana .

Venerdì, 22 luglio 2022:

ore 22:00 – Piazzale ex-mattatoio – Concerto del gruppo Radio Queen (tribute band ai Queen)

a seguire – Dj set con Dario Sarais

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti dell’ultimo minuti vi rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore.

Dove si trova Villaurbana:

