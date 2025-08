Numeri da record per l’aeroporto di Cagliari

Cagliari, Sardinia, Italy, September 20, 2020: View of interior of Cagliari Elmas airport hall with shops and people wearing face mask due to covid measures.

Il mese di maggio è stato davvero positivo per l’aeroporto di Cagliari, che ha fatto registrare un aumento del 280% del numero di passeggeri, per una crescita complessiva del 5% rispetto al mese di maggio del 2019, vale a dire l’ultimo anno prima dello scoppio della pandemia da coronavirus. Per il più importante scalo della Sardegna si tratta del maggio migliore della sua storia.

I numeri di un successo straordinario

C’è, poi, un ulteriore dato che testimonia ancora di più – se ce ne fosse bisogno – il consistente aumento del traffico aereo. Nei primi cinque mesi di quest’anno, infatti, lo scalo del capoluogo sardo ha totalizzato nel complesso qualcosa come 1 milione e 280mila passeggeri. Si tratta di un dato numerico che mostra un incremento di più del 270% nel paragone con i primi cinque mesi del 2021. Ma entriamo più nel dettaglio: nel 2022 tra aprile e maggio sono stati più di un milione i turisti che hanno viaggiato sulle tratte nazionali. Ma se la percentuale di questo rialzo è clamorosa – si parla del 210% in più -, lo è ancora di più l’exploit che ha contraddistinto le direttrici internazionali, che sono state scelte da più di 240mila passeggeri: in pratica, un incremento del 3000%. In più, vale la pena di mettere in evidenza la crescita, pari al 150% in più, dei movimenti degli aerei in volo a quota 11mila. Ciò grazie anche alla grande mole di rotte aeree dell’aereoporto di Cagliari nell’estate 2022.

Un maggio da sogno

Come si è visto, dunque, il mese di maggio 2022 è stato caratterizzato da cifre straordinarie per l’aeroporto di Cagliari. Tenendo conto sia delle partenze che degli arrivi, in totale i passeggeri sono stati 412.605, il che equivale a un incremento del 280% nel raffronto con il mese di maggio del 2021. E visto che quelli di maggio 2019 erano stati numeri da record, se a tre anni di distanza la crescita è del 5% non si può far altro che parlare di un vero e proprio primato. Insomma, iniziata lo scorso 27 marzo, la IATA Summer Season ha tutte le carte in regola per poter essere improntata a numeri positivi, anche per merito di una vasta e variegata offerta di frequenze, di posti, di collegamenti e di destinazioni.

Dati e prospettive per il futuro

I dati che hanno riguardato i flussi di traffico per i primi 5 mesi di quest’anno sono stati accolti – e non poteva essere altrimenti – in maniera positiva dalla società che gestisce lo scalo di Cagliari, i cui vertici sono in ogni caso al lavoro per migliorare ulteriormente la situazione. Per la stagione estiva 2022 è stato previsto un network decisamente eterogeneo, con più di 18mila voli previsti. Gli altri numeri parlano di 53 collegamenti internazionali che vanno ad aggiungersi ai 38 italiani. Nel complesso sono 91 le rotte che vengono garantite con voli diretti, e fra queste ci sono anche le 15 novità previste per la stagione estiva del 2022.

