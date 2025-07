San Teodoro Express, attivato il bus gratuito cittadino di San Teodoro: dalla scorsa settimana il sistema di trasporto pubblico di San Teodoro, la località balneare nel nord est della Sardegna, si è completato con l’entrata in funzione del bus gratuito cittadino: il “San Teodoro Express“, attivo dal 5 luglio al 5 ottobre 2022 .

Il bus cittadino permette anche di raggiungere comodamente le spiagge cittadine di “La Cinta” e “Cala d’Ambra“. Eccovi, qui sotto, tutte le fermate e tutti gli orari dell’estate 2022.

Fermate San Teodoro Express, a luglio, agosto e settembre 2022 – Senza Prenotazione:

Nel mese di settembre 2022, rimangono in funzione senza prenotazione solo la Circolare 1 la Circolare 2:

Ecco invece le linee ancora attive SOLO su prenotazione:

Ricordo che durante la stagione estiva si può prendere anche il San Teodoro Beach Bus, stavolta a pagamento, che collega San Teodoro alle più famose spiagge a nord del territorio santeodorino, incluse “Cala Brandichi” e “Lu Impostu“, “Salina Bamba“, “Cala Suaraccia“, ma anche le località di Puntaldia e Porto Coda Cavallo. Ecco come prenotare per accedere a Cala Brandinchi e Lu Impostu (prenotazione obbligatoria dall’estate 2022).

Vi ricordo inoltre che è potete anche consultare la cartina delle spiagge più belle di San Teodoro!

Dove si trova San Teodoro sulla mappa della Sardegna:

