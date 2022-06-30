Bus spiagge Alghero: andare in vacanza ad Alghero è uno dei sogni di tanti turisti italiani ed esteri, sogno che per molti di loro si avvererà durante questa estate. Ma se si è venuti in aereo e non si è noleggiata in auto, vuoi per i costi vuoi per cercare di limitare la propria “impronta ecologica“, come si può arrivare alle spiagge più belle di Alghero?

Ma prima di tutto, quali sono le spiagge migliori di Alghero? Ecco la nostra lista delle 10 spiagge più belle di Alghero e dintorni!

Alghero senza auto, come arrivare alle spiagge più belle:

Se per alcune spiagge il problema è limitato – il Lido di Alghero, ma anche Maria Pia, il Riservato e Calabona, sono praticamente spiagge cittadine – per arrivare agli arenili più lontani lungo costa come Le Bombarde, Il Lazzaretto, Mugoni e via dicendo, il discorso si fa più complicato, ma solo di poco:

Si può usare la bicicletta grazie all’estesa rete ciclabile cittadina ;

; Si possono prendere i bus dell’ARST (servizio di trasporto pubblico , sia urbano che extra urbano): LINEA 9321 ( spiaggia di Maria Pia, Punta Negra, Le Bombarde, Lazzaretto, Maristella e Mugoni, Dragunara) Linea 9371 AF (Lido, spiaggia di San Giovanni, spiaggia di Maria Pia, spiaggia di Fertilia) Linea 9372 (capolinea vicino alla spiaggia di Maria Pia e, un po’ più lontano, alla spiaggia di San Giovanni) Linea 9373 ALFA (è la linea che arriva fino all’ aeroporto di Alghero , ma che tocca anche la spiaggia di Maria Pia, la spiaggia di Fertilia e, un po’ più lontano, la spiaggia di San Giovanni)

(servizio di , sia urbano che extra urbano): Si può salire sull’ Alghero Beach Bus della Cattogno Viaggi.

Alghero Beach Bus:

L’Alghero Beach Bus di “Cattogno Viaggi” è una linea nata per collegare Alghero alle sue spiagge ai principali resort fuori città, ogni fermata prende infatti il nome di una spiaggia (addirittura del chiosco o stabilimento balneare di riferimento di quel tratto di arenile) o di una struttura ricettiva. L’ultima fermata è presso il piazzale di ingresso della grotta di Nettuno.

Le spiagge servite sono (cliccando sui link potrete vedere dei video alle spiagge citate, accompagnati da tante info utili):

Beach Bus Alghero, orari e fermate – Estate 2022:

La linea è attiva tutti i giorni, anche i festivi, gli orari che vedete sono attivi dal 21 giugno e per tutta l’estate 2022 , fino a eventuali aggiornamenti.

Andata (in uscita dalla città verso le spiagge):

Ritorno (verso la città):

Trova il bus:

Scopri dove si trovano adesso i 5 bus della Cattogno, in tempo reale, tramite rilevatore GPS.

Alghero Beach Bus, tickets (prezzi):

Ecco tutte le tariffe del servizio di collegamento per le spiagge di Alghero con i bus della “Cattogno Viaggi”:

Corsa singola : 5 euro

: 5 euro Biglietto giornaliero : 8 euro (scade alla mezzanotte)

: 8 euro (scade alla mezzanotte) Biglietto valevole per 4 giorni : 24 euro (scade alla mezzanotte, solo per giorni continuativi)

: 24 euro (scade alla mezzanotte, solo per giorni continuativi) Biglietto settimanale : 40 euro (scade alla mezzanotte, solo per giorni continuativi)

: 40 euro (scade alla mezzanotte, solo per giorni continuativi) Bambini da o a 3 anni : Gratis

: Gratis Animali di piccola taglia : Gratis (muniti di museruola e guinzaglio)

: Gratis (muniti di museruola e guinzaglio) Bicicletta : biglietto aggiuntivo (solo se vi è disponibilità di posto)

: biglietto aggiuntivo (solo se vi è disponibilità di posto) Tutti gli oggetti che creano ingombro: biglietto aggiuntivo

Validità dei biglietti:

ATTENZIONE : la validità dei biglietti è GIORNALIERA, non di 24 ore.

Dove si comprano i biglietti per l’Alghero Beach Bus?

I biglietti si possono acquistare a bordo del bus oppure direttamente online sul sito di “Cattogno Viaggi”.

Per maggiori info e aggiornamento:

Cattogno Viaggi s.r.l.s., in via Degli Orti 1 ad Alghero ;

s.r.l.s., in via Degli Orti 1 ad ; Tel. +39 079.98.20.30 ;

; Cell e WhatsApp +39 345.08.00.405 ;

; Email: info@cattognobus.it .

