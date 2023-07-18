Torna la Fiesta Latina a Cagliari, appuntamento dal 20 al 23 luglio 2023: torna a Cagliari anche nell’estate 2023 la “Fiesta Latina“, la festa latino americana che tra musica, animazione, cocktail caraibici e tanto street food a tema promette di scaldare ancora di più le notti dei cagliaritani.

Cambia però la location, non più Marina Piccola, ma la più centrale piazza Giovanni XXIII° (dove due settimane fa si è svolta la Festa del gusto a Cagliari).

La manifestazione quindi torna a Cagliari, il 20, 21, 22 e 23 luglio 2023 . Ma per chi non ci fosse già stato, cosa si trova alla “Fiesta Latina”?

Cosa è la Fiesta Latina?

La Fiesta Latina è buon street food centro e sudamericano, cocktail caraibici, più musica, animazione e balli di gruppo latino americani non stop.

La Fiesta Latina è l’evento che sta infiammando le già roventi notti delle più importanti località sarde. A Cagliari troveremo un cast d’ eccezione con artisti di calibro internazionale come il mitico Romy Sprinter, artista cubano protagonista di numerose hits in radio e in televisione, più di 30 tourne internazionali e diversi premi e riconoscimenti a Cuba e all’estero.

Ma ci saranno anche Alexis Castor ed i maestri asadores Vincenti e Provitina, il team El Rancherito, il meglio della cucina messicana, con tutte le pietanze simbolo della nazione centroamericana: tacos, nachos, papas mexicanas, tequila e birra messicana. Potrete persino mangiare il vero e autentico burrito della tradizione messicana, quello originale dei paesi dell’interno, un’autentica bontà!

Per dirla con le parole degli organizzatori:

La festa dello street food del Sud America, con enormi griglie per gustare il vero asado argentino, le deliziose empanadas (tantissime varietà), i tradizionali tacos e i burritos. Non solo food ma anche cocktail e balli, dalle ore 19:00 all’1 di notte, grazie alla presenza di artisti conosciuti della scena latino americana.

Orari Fiesta Latina:

Si comincia, tutti i giorni, dalle ore 19:00.

Programma Festa Latina Cagliari 2023:

dalle ore 19:00 – Piazza Giovanni XXIII° – Festival della cultura Latino-Americana : Specialità Culinarie tipiche del Sud America : Brasile Argentina Cuba Perù Messico Spagna Cocktail Balli e folklore con ballerini professionisti Animazione e musica dal vivo con band cubane tutte le sere

Infoline: 349 173 5596

