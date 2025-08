Castelsardo di Vino 2024: si svolgerà nella serata di sabato 20 luglio 2024, lungo le suggestive vie del centro storico di Castelsardo, perla del nord ovest della Sardegna e uno dei borghi più belli della Sardegna e d’Italia, l’ottava edizione, della manifestazione enogastronomica itinerante denominata “Castelsardo di Vino” e che vede la partecipazione delle cantine migliori della Sardegna.

I visitatori potranno così passeggiare per le vie e i luoghi più caratteristici e pittoreschi del borgo medievale, sorseggiando i vini delle migliori etichette di alcune delle Cantine più rinomate della Sardegna.

Programma Castelsardo di Vino 2024:

Sabato, 20 luglio 2024:

dalle ore 20:00 – Centro storico – Degustazione enogastronomica

Dove dormire a Castelsardo:

Se non vi sentite di tornare indietro a tarda notte o se volete passare l’intero weekend o un periodo di vacanza più lungo a Castelsardo, ecco a voi l’elenco delle strutture consigliate in questo splendido borgo medievale. il consiglio è quello di prenotare subito, siamo infatti già in alta stagione e trovare una camera libera sarà già difficile!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento viene organizzato dalla società Cooperativa C.A.R.M2.A., con il supporto del Comune di Castelsardo e la Proloco di Castelsardo e a loro vi consiglio di rivolgervi per avere maggiori info. Questa è la pagina ufficiale dell’evento su Facebook.

