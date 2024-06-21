Eventi giugno e luglio 2024 ad Arzachena: sono partiti a metà giugno gli eventi estivi pensati per animare le serate di Arzachena e delle sue frazioni (ricordo che in territorio comunale di Arzachena ricade anche la conosciutissima Costa Smeralda) durante la stagione balneare.

Dopo una splendida giornata di mare infatti, molto probabilmente passata nelle spiagge della Costa Smeralda, locali e turisti desiderano uscire la sera, per godersi il fresco e divertirsi. E allora vediamo oggi tutti gli eventi organizzati dal Comune di Arzachena per il mese di giugno e luglio 2024 !

Gli eventi si svolgono in larga parte nel centro storico di Arzachena, ma interessano anche le frazioni di Baja Sardinia, Cannigione, Abbiadori, Liscia di Vacca, oltre a Nuraghe Albucciu.

Programma Eventi Giugno 2024 ad Arzachena – Costa Smeralda:

Dal 31 maggio al 13 agosto 2024:

dalle ore 09:00 alle 19:00 – Arzachena, chiesetta San Pietro – I temerari viaggiatori dell’ 800: mostra di testi e immagini organizzato dall’ associazione culturale La Scatola del Tempo

Dal 14 giugno 2024 al 15 settembre 2024:

dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 18:00 alle 20:00 – Arzachena, via Tenente Sanna, Museo del Pane – Il cantico di pietra: mostra fotografica a cura di Giuseppe Contini, organizza l’ associazione culturale La Scatola del Tempo

Dal 15 giugno 2024 al 15 settembre 2024:

ogni sabato mattina – ore 10:15 – Arzachena, centro storico – Arzachena Experience: trekking urbano alla scoperta di luoghi identitari con guida in italiano, inglese e gallurese, , organizza l’ associazione culturale La Scatola del Tempo

Venerdì, 21 giugno 2024:

ore 21:00 – Cannigione, parco Riva Azzurra – Atlantide: spettacolo di danza classica, contemporanea e moderna, organizzato dall’ ASD Aristeia

Dal 22 al 24 giugno 2024:

Cannigione – Festa patronale San Giovanni Battista: riti religiosi, processione a mare e intrattenimento organizzato dal Comitato Festa Patronale San Giovanni Battista

Venerdì, 28 giugno 2024:

dalle 18:00 – Arzachena piazza Risorgimento – Silent Tales Project: evento finale progetto sostenibilità ambientale con le scuole, organizzato dall’ Associazione Roerso Mondo

Sabato, 29 giugno 2024:

ore 17:00 – Arzachena, parchetto via Porta – Non togliete i ragazzi dalla strada : presentazione del murale “Tutti i migliori sono matti“, concerto e rinfresco. Organizzato dalla Cooperativa Soc. La Rosa di Gerico

: presentazione del murale “Tutti i migliori sono matti“, concerto e rinfresco. Organizzato dalla Cooperativa Soc. La Rosa di Gerico ore 21:00 – Baja Sardinia, piazzetta Due Vele – Serata del folklore: esibizione del Gruppo folk San Pantaleo e del gruppo Sos Astores, organizza il Consorzio Baja Sardinia

Programma Eventi Luglio 2024 ad Arzachena – Costa Smeralda:

Mercoledì, 3 luglio 2024:

ore 21:30 – Cannigione, piazzetta San Giovanni Battista – Rassegna Lo sport si racconta: talk show “Un calcio al diabete“. Alessandro Alciato intervista Massimo Ambrosini, organizza Deamater S.R.L.

Sabato, 6 luglio 2024:

ore 17:00 – Arzachena, centro storico – Soap Box Race 2024: sfilata di “carruleddi”, i tradizionali carretti in legno, organizza l’ASD Zema Olbia Tempio

Martedì, 9 luglio 2024:

ore 21:30 – Arzachena, nuraghe Albucciu – Festival Bernardo De Muro: “Tra le mie onde” concerto e narrazione di Sergio Múñiz, organizzato dall’ Accademia Musicale Bernardo De Muro

Giovedì, 11 luglio 2024:

dalle ore 19:00 alle 24:00 – Arzachena, centro storico – Mome Arzachena: mostra mercato dell’antiquariato, alto artigianato, tecnologia ed enogastronomia, organizzato da Enjoy Communication

Dal 12 luglio al 25 novembre 2024:

dalle ore 09:00 alle 19:00 – Arzachena, chiesetta San Pietro – 1824, Festa del villaggio di Santa Maria: composizione artistica di sali colorati a cura degli Infioratori Arzachenesi. Organizza l’associazione culturale La Scatola del Tempo

Venerdì, 12 luglio 2024:

ore 21:00 – Cannigione, via Nazionale e Lungomare – Notte Bianca: mercatino, enogastronomia, musica e spettacoli, organizzato dall’ A.S.C.O.R.

Sabato, 13 luglio 2024:

ore 18:00 – Arzachena, piazza Risorgimento – Sagra la Suppa Cuata: degustazione della tradizionale zuppa gallurese e musica dal vivo, organizzata dalla Pro Loco Arzachena

Domenica, 14 luglio 2024:

ore 18:30 – Baja Sardinia, parco giochi – La Festa dei Pirati: intrattenimento per bambini organizzato dal Consorzio Baja Sardinia

Martedì, 16 luglio 2024:

ore 21:00 – Baja Sardinia, piazzetta Due Vele – Concerto Tributo a Fabrizio De Andre’, organizzato dal Consorzio Baja Sardinia

Mercoledì, 17 luglio 2024:

dalle ore 19:00 alle 22:00 – Arzachena, centro storico – Sfilata Squadre Italia Polo Challange: corteo a cavallo con la Brigata Sassari, degustazioni, concerto Dalilah Acoustic Duo, organizza la Federazione Italiana Sport Equestri

Dal 18 al 20 luglio 2024:

Abbiadori, campo sportivo Andrea Corda – Italia Polo Challenge Porto Cervo: torneo internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri

Sabato, 20 luglio 2024:

ore 21:30 – Cannigione, piazzetta San Giovanni Battista – 6° Rassegna letteraria “Liberamente sopra le righe”, organizzato dall’associazione Liberamente Me

Mercoledì, 24 luglio 2024:

ore 21:30 : Cannigione, piazzetta San Giovanni Battista – 6° Rassegna letteraria “Liberamente sopra le righe” , organizzato dall’associazione Liberamente Me Baja Sardinia – Escape Outdoor : gioco a squadre per under 30 organizzato dal Consorzio Baja Sardinia



Giovedì, 25 luglio 2024:

dalle ore 19:00 alle 24:00 – Arzachena, centro storico – Mome Arzachena: mostra mercato dell’antiquariato, alto artigianato, tecnologia ed enogastronomia organizzato da Enjoy Communication

Venerdì, 26 luglio 2024:

ore 21:00 – Cannigione, via Nazione e Lungomare – Notte Bianca: mercatino, enogastronomia, musica e spettacoli organizzato dall’ A.S.C.O.R.

Sabato, 27 luglio 2024:

dalle ore 10:00 alle 24:00 – Arzachena, nuraghe Albucciu – Festival Cartoline Sonore: workshop di mindfulness, laboratori, aperitivo e concerti organizzato dall’ associazione culturale Atti D’Arte

Domenica, 28 luglio 2024:

ore 21:30 – Liscia di Vacca, piazzetta della chiesa Madonna di Bonaria – Concerto tributo a Rino Gaetano organizzato da Area 44 Spazio Giochi

Dal 29 luglio 2024 al 11 agosto 2024:

Arzachena, cittadella sportiva – 4° Torneo Smeraldo: trofeo di tennis open organizzato dal Tennis Club Arzachena

Lunedì, 29 luglio 2024:

ore 21:30 – Arzachena, piazza Risorgimento – Rassegna Lo sport si racconta: talk show “Regole di vita“. Alessandro Alciato intervista Pierluigi Collina, evento organizzato da Deamater S.R.L.

Martedì, 30 luglio 2024:

ore 21:30 – Cannigione, piazzetta San Giovanni Battista – 6° Rassegna letteraria Liberamente sopra le righe, organizzato dall’associazione Liberamente Me

Per maggiori info e aggiornamenti:

Tenete presente che, come tutti i calendari di eventi, sono passibili di modifiche e aggiornamenti. Quindi per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, vi invitiamo anche a seguire la pagina Facebook del comune di Arzachena.

Dove si trova Arzachena? (Cartina):

