Phi Beach, calendario djs giugno, luglio, agosto e settembre 2024: penso che conosciamo tutti il Phi Beach, probabilmente il locale più famoso della Sardegna, tanto da essere stato inserito tra i migliori 10 beach bar d’Italia ed essere il club italiano meglio classificato nella Top 100 Clubs della rivista inglese DJ Mag. Anche se tale definizione è persino riduttiva, per un locale che sta facendo la storia del divertimento in Costa Smeralda.

Nel cuore della splendida Costa Smeralda infatti, l’emozione della notte si veste dei suoni e dei ritmi dei migliori deejays mondiali al Phi Beach di Baja Sardinia (frazione di Arzachena). Un luogo simbolo della vivace vita notturna sarda, che questa estate sta ospitando il meglio del panorama internazionale del djing, in una location da favola.

Lo so, può sembrare un post troppo entusiastico, troppo commerciale, aspettate però di sentire i nomi dell’ eclettica lineup estiva, quando in console ci saranno, da 1 giugno° a l 7 settembre 2024 : JThemba, Claptone, Awen, TBA, Kungs, CinCity, Martin Solveig, Jimmy Sax, WhoMadeWho, Nic Fanciulli, Black Coffee, Boris Brejcha, Tale of us, Hugel, Bob Sinclar, Loco Dice, Fiona Kraft, Peggy Gou, Bora Uzer, Carl Cox, Pawsa, The Martinez Brothers, Carlita, Jamie Jones, Dj Tennis.

Calendario DJs Phi Beach a giugno, luglio, agosto e settembre 2024:

Una schiera di autentici virtuosi della musica che arricchiscono in maniera straordinaria l’esperienza unica e prestigiosa offerta dal Phi Beach. Un luogo dove godere di una spiaggia da sogno dotata di tutti i comfort, ammirare tramonti da togliere il fiato, cenare con proposte gourmet raffinate e ballare al ritmo dei migliori dj, il tutto arricchito da effetti visivi e video mapping mozzafiato.

Una delle sue caratteristiche salienti è l’architettura elegante e sofisticata, che mescola elementi naturali come legno e pietra a dettagli moderni e minimalisti. Per coloro che cercano un’atmosfera più riservata, la terrazza del Rock Club offre un ambiente intimo ed esclusivo, con un ingresso separato per garantire discrezione e privacy.

Guidato dal 2008 dal patron Luciano Guidi, il Phi Beach si afferma come un punto di riferimento imperdibile per la clientela cosmopolita della Sardegna, grazie ad un mix di elementi difficilmente riscontrabili altrove, tanto da essere quasi impossibili da trovare racchiusi in un unico luogo. A meno che non ci si trovi, appunto, al Phi Beach.

Quanto si spende al Phi Beach?

Dipende dall’esperienza che volete vivere, il solo biglietto di ingresso parte da 30 euro circa (se prenotate con buon anticipo e prendete un Limited Edition Ticket), ma dipende molto dal deejay ospite, ho visto che la serata con Bob Sinclar ad esempio, parte da 80 euro per i Limited Edition Ticket.

Se poi volete un tavolo, i prezzi salgono, anche qui dipende dagli ospiti della serata. Ci sono ad esempio serate in cui si parte da 600 euro per un tavolo da 6 persone per salire fino a oltre 3 mila per una postazione da 10 ospiti (per Bob Sinclar si parte da 800 per un tavolo da 6 e si arriva anche a 4mila euro per uno da 10).

Ma ripeto, dipende da serata a serata, ci sono numerose aree e postazioni, tavoli limited edition e via dicendo. Ci sono poi le postazioni in spiaggia per chi volesse passare la giornata al mare, aperitivi al tramonto, cene ed esperienze varie come la “Beach Dinner Experience” o la “Dom Pérignon Experience“. Considerate anche che i ristoranti sono 2: il “The Beach Restaurant” (cucina giapponese contemporanea, fusion & Pizza) e il “PHI Restaurant (cucina italiana contemporanea, abbinata alla migliore selezione di vini e champagne).

Volete un consiglio? Meglio prenotare prima, per evitare le lunghe attese al momento dell’accesso, anche perché potrebbe essere stata raggiunta la capienza massima. Se i biglietti d’ingresso online sono esauriti, potete acquistarli direttamente in loco alla cassa.

Consultate bene il sito ufficiale, è spiegato tutto molto bene.

Come ci si veste al Phi Beach?

Per entrare al Phi Beach non è necessario essere super eleganti, ma viene attuata una selezione all’ingresso, tanto che la direzione si riserva il diritto di negare l’’ingresso l’accesso a discrezione del Door Selector. Riassumendo vestitevi semplice ma elegante (smart casual).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Un consiglio, prima di prenotare date un’occhiata alle FAQ presenti sul sito, risponderanno a molte delle vostre domande.

+39 345 2884254

+39 0789 955012

info@phibeach.com

Come arrivare al Phi Beach:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: