Programma Sa Gloriosa 2024 a Siddi: torna anche quest’anno l’importante festa religiosa di “Sa Gloriosa” a Siddi, piccolo paese nel cuore della Marmilla, nella provincia del sud Sardegna, che noi conosciamo per grandi eventi come “Appetitosamente” (che peraltro torna il 27 e 28 luglio 2024) e il “Siddi wine Festival“.

Vediamo subito il programma completo 2024, sia religioso che civile. Il programma civile, in particolare, si svolgerà il 29, 30 giugno 1 e 2 luglio 2024 , tra musica sarda, balli di gruppo, fuochi d’artificio, cabaret, musica live e dj set.

Programma Sa Gloriosa Siddi 2024:

Sabato, 29 giugno 2024:

ore 17:30 – Rosario

ore 18:00 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie

ore 22:30 – Passione 90 – The Summer is Magic Tour 2024 , con Jonny Mele e Carolina Marquez

Domenica, 30 giugno 2024:

ore 17:30 – Rosario

ore 18:00 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie

ore 22:30 – Serata cabaret con Cossu e Zara in “Strani ma veri“

Lunedì, 1 luglio 2024 – Festa patronale de Sa Gloriosa :

ore 17:30 – Rosario

ore 18:00 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie

ore 22:30 – Musica e balli con i Dilliriana

Martedì, 2 luglio 2024:

ore 08:30 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie

ore 18:00 – Santa Messa Solenne alla B.V. delle Grazie

ore 19:00 – Solenne processione della B.V. Gloriosa , accompagnata dal fisarmonicista Gianfranco Massa, i gruppi folk di Siddi, San Sisinnio Martire di Villacidro, le confraternite del Rosario di Siddi, Pauli Arbarei e Collinas

: “ “ durante la serata – Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria 2024

al termine – Balli sarda in piazza con il fisarmonicista Gianfranco Massa

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche dell’ultimo minuto, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della Comune di Siddi.

Dove si trova e come arrivare a Siddi:

