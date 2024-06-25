Festa Sa Gloriosa 2024 a Siddi: ecco il programma completo del 29, 30 giugno 1 e 2 luglio 2024!
Programma Sa Gloriosa 2024 a Siddi: torna anche quest’anno l’importante festa religiosa di “Sa Gloriosa” a Siddi, piccolo paese nel cuore della Marmilla, nella provincia del sud Sardegna, che noi conosciamo per grandi eventi come “Appetitosamente” (che peraltro torna il 27 e 28 luglio 2024) e il “Siddi wine Festival“.
Vediamo subito il programma completo 2024, sia religioso che civile. Il programma civile, in particolare, si svolgerà il 29, 30 giugno 1 e 2 luglio 2024, tra musica sarda, balli di gruppo, fuochi d’artificio, cabaret, musica live e dj set.
Programma Sa Gloriosa Siddi 2024:
Sabato, 29 giugno 2024:
- ore 17:30 – Rosario
- ore 18:00 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie
- ore 22:30 – Passione 90 – The Summer is Magic Tour 2024, con Jonny Mele e Carolina Marquez
- a seguire – Dj set
Domenica, 30 giugno 2024:
- ore 17:30 – Rosario
- ore 18:00 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie
- ore 22:30 – Serata cabaret con Cossu e Zara in “Strani ma veri“
- a seguire – Dj set con Sandro Azzena
Lunedì, 1 luglio 2024 – Festa patronale de Sa Gloriosa:
- ore 17:30 – Rosario
- ore 18:00 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie
- ore 22:30 – Musica e balli con i Dilliriana
Martedì, 2 luglio 2024:
- ore 08:30 – Santa Messa alla B.V. delle Grazie
- ore 18:00 – Santa Messa Solenne alla B.V. delle Grazie
- ore 19:00 – Solenne processione della B.V. Gloriosa, accompagnata dal fisarmonicista Gianfranco Massa, i gruppi folk di Siddi, San Sisinnio Martire di Villacidro, le confraternite del Rosario di Siddi, Pauli Arbarei e Collinas
- ore 22:00 – Fuochi artificiali: “S’Arroda de sa Gloriosa“
- durante la serata – Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria 2024
- al termine – Balli sarda in piazza con il fisarmonicista Gianfranco Massa
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche dell’ultimo minuto, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della Comune di Siddi.
Dove si trova e come arrivare a Siddi:
