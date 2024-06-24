Eventi Estate 2024 a Porto San Paolo e Loiri, date e calendario: andiamo oggi alla scoperta degli eventi di giugno e luglio 2024 a Loiri Porto San Paolo, il Comune ubicato tra Olbia e San Teodoro, e composto dalle frazioni di “Loiri” (nell’entroterra) e “Porto San Paolo” (sul mare).

Porto San Paolo è famoso sia quale punto di imbarco per l’isola di Tavolara sia per la splendida spiaggia di Porto Taverna.

Eventi in evidenza a Porto San Paolo:

A giugno 2024 da segnalare l’anteprima del “Festival del cinema di Tavolara”, con un “cine-concerto” in piazza Gramsci, durante il quale sono previsti proiezioni e incontri con gli autori, e le feste patronali di fine mese di Enas e Porto San Paolo.

A luglio 2024 invece appuntamento con le danze latino caraibiche (1, 8, 15 e 29 luglio 2024), lo spettacolo teatrale “L’albero” (4 luglio 2024), l’atteso tributo a Michael Jackson (10 luglio 2024) w lo spettacolo di clown e giocoleria (11 luglio 2024). Da qui si entra nel vivo, con lo spettacolo di cabaret di Raul Cremona che promette tante risate (13 luglio 2024) e due interessanti eventi gastronomici: la “Notte fra le stelle” con musica e prodotti tipici (20 luglio 2024), e “Tra Mari e Monti“, tra enogastronomia e gruppi folk. Da segnalare anche tre proiezioni nel quadro di Cinema Tavolata “Una Notte in Italia” (il 19, 20 e 21 luglio 2024).

A fine mese, in piazza degli Scacchi si terrà il “Premio Comune di Loiri Porto San Paolo” con la madrina Maria Giovanna Cherchi (apprezzatissima cantante folk sarda) e il concerto del gruppo di Berchidda “Varco Zero” (il 26 luglio 2024); quindi ecco la settima edizione del “Festival di musica etnica Melkart” (27 e 28 luglio 2024); e, infine, un altro spettacolo comico, stavolta a salire sul palco e ad arrotolarsi le maniche sarà Dado.

Da non perdere anche “Ballando sotto le stelle” (una scuola di ballo itinerante nelle spiagge e nei locali della costa, più un torneo di Padel con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport), la rassegna “Libri sotto le stelle a Porto San Paolo” (si comincia con la presentazione del libro “Una battaglia persa. Montanelli ambientalista dimenticato” del noto giornalista e scrittore Gian Antonio Stella, che sarà presente all’incontro), lo yoga in spiaggia e il mercatino serale.

Programma Eventi Porto San Paolo a giugno e luglio 2024:

Bibliospiaggia, Yoga in spiaggia e mercatino artigianale:

Mercatino artigianale – Artigiani sotto le stelle:

Tutti i lunedì, venerdì e sabato, a partire dalle ore 20:00 presso i giardini della delegazione di Porto San Paolo.

Yoga in spiaggia con Onda Yoga:

Luglio e agosto 2024: tutti i lunedì e venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 08:30 – Spiaggia di Porto San Paolo .

Bibliospiaggia:

Martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00 – Spiaggia di Porto Taverna.

Vacanze a Loiri Porto San Paolo:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli sui singoli eventi vi consiglio di contattare direttamente l’ufficio turistico del Comune di Loiri Porto San Paolo: 0789.40012 / 345 025 5467 / infoturistapspaolo@tiscali.it. Questa invece è la Pagina Facebook del Comune di Loiri Porto San Paolo.

Loiri Porto San Paolo, mappa ristoranti:

Se non sapete di preciso dove si trovano Loiri e Porto San Paolo o se non sapete dove andare a mangiare in zona, guardate la mappa qui sotto, con i ristoranti, le trattorie, gli agriturismo e pizzerie da non perdere:

