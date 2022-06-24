Weekend 24, 25 e 26 giugno 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!

Weekend 24, 25 e 26 giugno 2022, eventi e sagre in Sardegna: è arrivata ufficialmente l’estate annunciata dal solstizio e dalle tante feste di San Giovanni, con i tanti riti e tradizioni che portano con se e che saranno protagonisti in tanti paese della Sardegna per tutto il weekend.

Ma è un fine settimana dedicato anche a street food e feste delle birra, che saranno protagonisti a Santa Teresa Gallura, Alghero, Cagliari e Dolianova. Sarà anche il weekend conclusivo della “Primavera nel cuore della Sardegna” che termina con un doppio appuntamento a Loculi (per gli amanti del formaggio) e Lanusei (per gli amanti delle ciliegie).

Da non perdere anche la Notte Romantica ad Atzara e Castelsardo e l’ Astrofest di San Basilio, e poi ancora sagre, concerti, rassegne artigianali, maschere tradizionali, escursioni e chi più ne ha più ne metta.

Sarà peraltro un weekend caldissimo nella nostra isola, quindi prima di godervi il fresco della sera con uno dei tanti eventi che vi presentiamo, passate una splendida giornata di mare sulle spiagge più belle della Sardegna.Ricordo la doppia tappa con

Ma vediamo subito gli eventi in Sardegna nel weekend del 24, 25 e 26 giugno 2022 , divisi come sempre per area geografica. Prima di mettervi in movimento vi consigliamo di consultare anche la mappa delle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

Tutti gli eventi in Sardegna :

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno: