Cagliari Beer Festival in via Roma: ecco il programma del 24, 25 e 26 giugno 2022!
Cagliari Beer Festival in via Roma: questa estate il centro storico di Cagliari verrà animato ogni weekend da grandi eventi che si svolgeranno nella passeggiata scoperta di via Roma (l’ex parcheggio residenti): è l’Estate Cagliaritana 2022.
Si inizia il prossimo fine settimana con il “Cagliari Beer Festival“, festa della birra con stand brassicoli (birrifici artigianali e birra Ichnusa), gastronomici – 5 postazioni street food e 24 tavoli per mangiare – e di espositori artigianali.
Il tutto accompagnato da musica live e dj set, che si esibiranno su un grande palco di 6 metri: Radio Supersound, Fausto Pili Aka FP_2, Live Band Mister Fantasy. L’ingresso all’aerea della festa è gratuito, si pagano solo le consumazioni.
Programma Cagliari Beer Festival 2022:
Venerdì, 24 giugno 2022:
- dalle ore 10:00 alle ore 00:00 – Apertura mercatini, fusti di birra e cucine street food
- Musica con Radio Supersound
Sabato, 25 giugno 2022:
- dalle ore 10:00 alle ore 00:00 – Apertura mercatini (hobbisti, opere del proprio ingegno, artigianato artistico, oggetti e accessori vintage), fusti di birra e cucine street food
- Musica con:
- dj Fausto Pili Aka FP_2
- Live Band Mister Fantasy, le migliori hits degli anni ’80
Domenica, 26 giugno 2022:
- dalle ore 10:00 alle ore 00:00 – Apertura mercatini, fusti di birra e cucine street food
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali variazioni al programma vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell’evento.
Dove di trova la passeggiata scoperta di via Roma a Cagliari:
Copyright: la foto copertina è una nostra rielaborazione del manifesto ufficiale.
