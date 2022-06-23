Cagliari Beer Festival in via Roma: questa estate il centro storico di Cagliari verrà animato ogni weekend da grandi eventi che si svolgeranno nella passeggiata scoperta di via Roma (l’ex parcheggio residenti): è l’Estate Cagliaritana 2022.

Si inizia il prossimo fine settimana con il “Cagliari Beer Festival“, festa della birra con stand brassicoli (birrifici artigianali e birra Ichnusa), gastronomici – 5 postazioni street food e 24 tavoli per mangiare – e di espositori artigianali.

Il tutto accompagnato da musica live e dj set, che si esibiranno su un grande palco di 6 metri: Radio Supersound, Fausto Pili Aka FP_2, Live Band Mister Fantasy. L’ingresso all’aerea della festa è gratuito, si pagano solo le consumazioni.

Programma Cagliari Beer Festival 2022:

Venerdì, 24 giugno 2022:

dalle ore 10:00 alle ore 00:00 – Apertura mercatini, fusti di birra e cucine street food

Musica con Radio Supersound

Sabato, 25 giugno 2022:

dalle ore 10:00 alle ore 00:00 – Apertura mercatini (hobbisti, opere del proprio ingegno, artigianato artistico, oggetti e accessori vintage), fusti di birra e cucine street food

(hobbisti, opere del proprio ingegno, artigianato artistico, oggetti e accessori vintage), Musica con: dj Fausto Pili Aka FP_2 Live Band Mister Fantasy , le migliori hits degli anni ’80



Domenica, 26 giugno 2022:

dalle ore 10:00 alle ore 00:00 – Apertura mercatini, fusti di birra e cucine street food

