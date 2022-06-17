Amerigo Vespucci a La Maddalena: ecco gli orari di visita del 17 e 18 giugno 2022!

Amerigo Vespucci a La Maddalena, giorni e orari di visita: si è concluso pochi minuti fa, in piazza Umberto I, il giuramento dei 137 Allievi Volontari in ferma annuale (91 uomini e 46 donne) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena. Occasione per la quale l’intera isola di La Maddalena si è vestita a festa, con iniziative in corso dal 16 al 18 giugno 2022.

Ma soprattutto, per l’occasione, è a La Maddalena la nave scuola Amerigo Vespucci, lo splendido veliero, palestra di vita per generazioni di marinai, sarà visitabile oggi e domani: 17 e 18 giugno 2022 .

Amerigo Vespucci a La Maddalena:

Bene il Comune di La Maddalena informa che l’Amerigo Vespucci sarà visitabile:

Venerdì, 17 giugno 2022 : dalle ore 18:00 alle 22:00;

: dalle ore 18:00 alle 22:00; Sabato, 18 giugno 2022: dalle ore 10:00 alle 18:00.

SCOPRI ADESSO –> Tariffe e orari del traghetto Palau-La Maddalena!

La Regina dei Mari sarà visitabile il 17 giugno, dalle 18.00 alle 22.00 e il 18 giugno, dalle 10.00 alle 18.00. Un onore poterla ospitare. Nastro Rosa Tour Marina Militare Pubblicato da Comune di La Maddalena su Mercoledì 15 giugno 2022

Presso il porto di La Maddalena troverete allestito, fino alla mattina del 18 giugno 2022, anche il villaggio e gli stand del giro d’Italia a vela: “Marina Militare Nastro Rosa Tour“.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Se venite da lontano, prima di mettervi in viaggio, vi consigliamo di verificare se ci siano novità sulla pagina Facebook del Comune di La Maddalena o in quella della Marina Militare.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: