Weekend 17, 18 e 19 giugno 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!

Weekend 17, 18 e 19 giugno 2022, eventi e sagre in Sardegna: sarà un altro bellissimo weekend nella nostra Isola, con giornate soleggiate e un gran caldo, l’ideale per andare al mare nelle spiagge più belle della Sardegna.

Non per nulla si stanno riattivando le località balneari della Gallura, con lo street food protagonista a Olbia, la grande festa di saluto all’estate a Budoni e l’Amerigo Vespucci visitabile a La Maddalena per il giuramento degli allievi ufficiali della Marina Militare. Molti anche gli eventi che saluteranno in anticipo il solstizio d’estate (che quest’anno cade nel mezzo alla settimana).

Ma non solo, tra pranzi, cene e degustazioni di ogni tipo sono una marea gli appuntamenti da non perdere questo weekend, tanto che sarà molto difficile scegliere.

Ricordo la doppia tappa con la “Primavera nel cuore della Sardegna” a Bari Sardo e Lodè, ma anche Domos Abbeltas a Luras, la Sagra del tonno a Portoscuso, quella de s’anzone a Bidonì, quella del tartufo a Laconi, quella del formaggio a Mandas, dei malloreddus a San Sperate, la grande festa a Li Punti (quartiere di Sassari), la festa della birra di Cheremule e poi i concerti, le maschere tradizionali e via dicendo!

Ma vediamo subito gli eventi in Sardegna nel weekend del 17, 18 e 19 giugno 2022 , divisi come sempre per area geografica. Prima di mettervi in movimento vi consigliamo di consultare anche la mappa delle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

Tutti gli eventi in Sardegna :

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo. Per evitare multe inoltre, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna, ad ogni modo guidate adagio.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno: