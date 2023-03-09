Jacopo Cullin in tour in Sardegna con “È inutile a dire!”, ecco le date della primavera sarda: dopo il grande successo delle scorse numerose tappe (il tour è partito nell’inverno 2021), l’istrionico Jacopo Cullin torna a calcare i palcoscenici della Sardegna nella primavera 2023.

Sono 3 infatti le date del tour primaverile di Jacopo Cullin in Sardegna, che tocca le tre principali città della Sardegna – Sassari, Cagliari e Nuoro – , più le novità Roma e Milano, dove sbarca in due teatri molto prestigiosi, per la già degli emigrati sardi e non solo: dal 1 maggio al 9 giugno 2023 :

Date tour Jacopo Cullin Primavera 2023:

1 maggio 2023 – Sassari (Teatro Verdi)

(Teatro Verdi) 3 maggio 2023 – Roma (Teatro Ambra Jovinelli)

(Teatro Ambra Jovinelli) 6 maggio 2023 – Cagliari (Teatro Lirico)

(Teatro Lirico) 14 maggio 2023 – Nuoro (Teatro Eliseo)

(Teatro Eliseo) 9 giugno 2023 – Milano (Teatro Manzoni)

I biglietti, che sicuramente andranno a ruba, sono già in vendita per le tappe sarde presso il circuito del Boxoffice Sardegna e quelle per Roma e Milano partiranno da domenica 12 marzo alle 20:00 solo sul sito dell’artista.

Lo spettacolo:

“È inutile a dire!” nasce dalla penna di Cullin nel 2019 con l’obiettivo esplorare e riflettere con sottile ironia e delicata comicità sulle dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. In scena Cullin, incalzato da Gabriele Cossu, interpreta tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo. Accompagnano gli attori in scena i musicisti Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

