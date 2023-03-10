Eventi 10, 11 e 12 marzo 2023 in Sardegna: buongiorno e buon fine settimana a tutti, come ogni venerdì eccoci con il nostro consueto articolo che vi propone una carrellata degli appuntamenti da non perdere durante il weekend in Sardegna.

Tanti gli eventi di rilievo che vedono protagonista soprattutto il nord ovest e il centro della Sardegna. Da citare soprattutto la “Sagra del carciofo” di Uri e il “Sardinia Potter Village” di Alghero, mentre, scendendo più a sud ecco il grande e gradito ritorno della “Primavera in Giardino“. Attenzione però l’amatissima manifestazione dedicata al florovivaismo non si svolge più a Milis, quest’anno l’appuntamento è a Donigala Fenughedu, frazione di Oristano.

Altra manifestazione simbolo in Sardegna è “Tulipani in Sardegna” a Turri, nel Medio Campidano, che ha aperto per la Festa della donna di mercoledì scorso. Proprio perché la festa delle donne è caduta in mezzo alla settimana, molti sono gli appuntamenti dedicati anche in questo weekend.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 10, 11 e 12 marzo 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

