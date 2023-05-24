Sagra di San Mauro 2023 a Sorgono: si svolgerà nel prossimo weekend la “Sagra di San Mauro” a Sorgono, presso l’imponente santuario dedicato al Santo. Il programma dei festeggiamenti in onore di San Mauro è stato annunciato su Facebook dalle leve del ’83 e ’93 per il 26, 27 e 28 maggio 2023 .

In programma la serata folk, la rassegna dei cori polifonici, i balli in piazza, la commedia teatrale in limba e tanta musica live. Su tutti il concerto di Bianca Atzei, seguito dallo show di “I Love Formentera“.

Programma che io dedico al mio bisnonno sorgonese Sebastiano, che non ho mai conosciuto, ma del quale ho sentito molto parlare e del quale porto traccia indelebile nel mio DNA.

Festa San Mauro Sorgono, programma religioso e civile 2023:

Dal 19 al 27 maggio 2023:

ore 18:30 – Novena e Santa Messa

Venerdì, 26 maggio 2023:

ore 19:30 – Rassegna cori polifonici (II edizione), com l’esibizione del coro Santu Mauru di Sorgono, della polifonica lussurgese “C. Monteverdi” e del coro Santu Nigola di Ortueri

ore 21:00 – Balli in piazza con il fisarmonicista Costantino Lai

ore 21:30 – Commedia teatrale : “Custa est s’ora. Immagini di una storia della Sardegna del ‘700″, a cura della compagnia teatrale “S’Iscumissa” di Sorgono, per la regia di Bruno Venturi.

ore 23:00 – Concerto della Carovana folk 2.0

Sabato, 27 maggio 2023:

ore 09:00 – Raduno di auto e moto d’epoca

ore 10:00 – Visita guidata al sito archeologico di “Biru ‘e concas” e al santuario di San Mauro , a cura dell’Assemblea Natzionale Sarda

ore 16:00 – Visita guidata al sito archeologico di "Biru 'e concas" e al santuario di San Mauro , a cura dell'Assemblea Natzionale Sarda

ore 17:00 : Intrattenimento per i più piccoli con Baby fun : giochi d'animazione, palloncini e baby dance. Ospite d'onore l'artista circense Jongo Circus. Esibizione della Mandrolihills presso il Bar Comitato San Mauro 2023

ore 21:00 – Balli in piazza con il fisarmonicista Costantino Lai

ore 22:00 – Concerto di Bianca Atzei

ore 00:00 – Disco party “I Love Formentera” , con special guests Roberto Milani & Paolino da Radio 105

02:00 – Dj Sandro Azzena, djset da Radio Supersound

Domenica, 28 maggio 2023:

ore 10:00 : Visita guidata al sito archeologico di “Biru ‘e concas” e al santuario di San Mauro , a cura dell’Assemblea Natzionale Sarda Esposizione di prodotti artigianali e agroalimentari del territorio

ore 11:30 – Messa Solenne , accompagnata da “Su Cuncordu Sorgonesu”

ore 18:00 – Messa Solenne , accompagnata dal coro parrocchiale diretto dal maestro Alessio Pilloni

ore 19:00 – Processione in onore di San Mauro Abate , partecipano i gruppi folk di Sorgono, Meana Sardo, Galtellì e Santu Pedru di Nuoro

ore 21:00 – Balli in piazza con il fisarmonicista Costantino Lai

ore 22:00 – Serata folk , presenta Pietro Lavena, con la partecipazione di: Gruppo folk Pro loco Meana Sardo Gruppo folk Tradizioni popolari de Garteddi di Galtellì Gruppo folk Santu Pedru di Nuoro Associazione culturale gruppo folk Sorgono Esibizione del Trio a Ballare, con Roberto Fadda ed Emanuele Mazzoni

, presenta Pietro Lavena, con la partecipazione di:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e aggiornamenti dell’ultima ora, vi rimando alla pagina Facebook dei festeggiamenti.

Dove si trova il Santuario di San Mauro a Sorgono:

Il Santuario di San Mauro a Sorgono si trova in località San Mauro, non lontano da un’importante fonte (non indovinerete mai come si chiama… “Santu Mauru“) e lungo strada per andare alla sito di Biru ‘e concas, con i suoi incredibili menhir. Siamo a sud est del paese, in direzione di Ortueri.

