Festa del cioccolato ad Alghero con Chocomoments: arriva oggi ad Alghero per rimanerci fino alla “Festa dei lavoratori“, la manifestazione Chocomoment, la grande festa itinerante del cioccolato artigianale, che si svolgerà in piazza Pino Piras il 29 e 30 aprile, 1 maggio 2022 .

In programma, a partire dalle 9, 30 del mattino e fino alle 20,30 della sera, una grande mostra mercato con maestri cioccolatieri arrivati da tutta Italia con il loro goloso carico di praline, tavolette di cioccolato al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e chi più ne ha più ne metta.

E per i bambini ecco lo spazio Choco Baby, nel quale i bambini potranno imparare a realizzare gustosi cioccolatini (non serve la prenotazione, costo 5 euro).

Programma Chocomoments Alghero 2022:

Venerdì 29 e sabato 30 aprile, domenica 1 maggio 2022:

dalle ore 9,30 alle 20,30 – Piazza Pino Piras – Festa del cioccolato

dalle ore 15,30 alle 17,30 – Piazza Pino Piras – Choco Baby

Alghero è una città turistica con migliaia di posti letto, che proprio adesso stanno cominciando ad aprire. Dai grandi weekend primaverili, infatti, parte la stagione turistica in Sardegna. Per questo, se volete passare l’intero weekend ad Alghero, vi sarà facile trovare tante camere a buon prezzo e prenotare la vostra sistemazione in B&B, hotel o appartamento.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Trovate maggiori dettagli sulla prima edizione di Chocoments Alghero sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Dove si trova piazza Pino Piras ad Alghero (cartina):

