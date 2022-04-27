1 Maggio a Sassari, concerto per il Lavoro e per la Pace: durerà in realtà due giorni, il 30 aprile e 1 maggio 2022 , l’appuntamento dedicato al lavoro e alla pace in occasione dei festeggiamenti per il primo maggio a Sassari.

In programma, presso i giardini pubblici di Sassari, ci sono due giorni di musica (concerti e dj set), sport, animazione per i bambini, convegni, cultura, arte, cibo e natura. L’evento è a ingresso libero.

Programma concerto 1 maggio a Sassari:

Sabato, 30 aprile 2022:

dalle ore 10,00: Giochi e animazione per bambini e adulti Installazioni e performance artistiche Tree climbing e camminate nel centro storico Basket e pallavolo sull’erba Giochi di una volta Cibo low cost a Km0

ore 18,00 – Holi color festival

ore 20,00 – Tredici Pietro

Nella prima giornata si esibiranno:

Pietro Morandi (sì, è il figlio di Gianni), in arte Tredici Pietro , è un rapper italiano di Bologna

, è un rapper italiano di Bologna Alfredo Puglia, in arte Forelock è uno degli esponenti di punta della scena urban europea

è uno degli esponenti di punta della scena urban europea Kapula

G.DJ

Acid Bass

Domenica, 1 maggio 2022:

dalle ore 10,00: Giochi e animazione per bambini e adulti Installazioni e performance artistiche Tree climbing e camminate nel centro storico Basket e pallavolo sull’erba Giochi di una volta Cibo low cost a Km0

ore 11,00 – Convegno: “Il lavoro e i giovani“, con l’intervento di studiosi ed esperti

Nella seconda giornata si esibiranno:

Rusty Punx

Claudia Crabuzza , cantante algherese che canta in catalano

, cantante algherese che canta in catalano Africa Unite , il gruppo creato da Bunna e Madaski con la sua formazione di ben otto elementi e i suoi 40 anni di carriera

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell’evento. Altrimenti seguite i canali social degli organizzatori: Comitato Primo Maggio, Acli, Endas, Uisp, con il sostengo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Sassari.

Dove si trovano i Giardini pubblici di Sassari e come raggiungerli:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: