1 Maggio a Sassari, concerto per il Lavoro e per la Pace. Ecco il programma completo!
1 Maggio a Sassari, concerto per il Lavoro e per la Pace: durerà in realtà due giorni, il 30 aprile e 1 maggio 2022, l’appuntamento dedicato al lavoro e alla pace in occasione dei festeggiamenti per il primo maggio a Sassari.
In programma, presso i giardini pubblici di Sassari, ci sono due giorni di musica (concerti e dj set), sport, animazione per i bambini, convegni, cultura, arte, cibo e natura. L’evento è a ingresso libero.
Programma concerto 1 maggio a Sassari:
Sabato, 30 aprile 2022:
- dalle ore 10,00:
- Giochi e animazione per bambini e adulti
- Installazioni e performance artistiche
- Tree climbing e camminate nel centro storico
- Basket e pallavolo sull’erba
- Giochi di una volta
- Cibo low cost a Km0
- ore 18,00 – Holi color festival
- ore 20,00 – Tredici Pietro
Nella prima giornata si esibiranno:
- Pietro Morandi (sì, è il figlio di Gianni), in arte Tredici Pietro, è un rapper italiano di Bologna
- Alfredo Puglia, in arte Forelock è uno degli esponenti di punta della scena urban europea
- Kapula
- G.DJ
- Acid Bass
Domenica, 1 maggio 2022:
- dalle ore 10,00:
- Giochi e animazione per bambini e adulti
- Installazioni e performance artistiche
- Tree climbing e camminate nel centro storico
- Basket e pallavolo sull’erba
- Giochi di una volta
- Cibo low cost a Km0
- ore 11,00 – Convegno: “Il lavoro e i giovani“, con l’intervento di studiosi ed esperti
Nella seconda giornata si esibiranno:
- Rusty Punx
- Claudia Crabuzza, cantante algherese che canta in catalano
- Africa Unite, il gruppo creato da Bunna e Madaski con la sua formazione di ben otto elementi e i suoi 40 anni di carriera
Per maggiori info e aggiornamenti:
Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell’evento. Altrimenti seguite i canali social degli organizzatori: Comitato Primo Maggio, Acli, Endas, Uisp, con il sostengo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Sassari.
Dove si trovano i Giardini pubblici di Sassari e come raggiungerli:
