L’evento “Note sotto la torre” culminerà alle ore 17:00 con l’atteso live di Max Gazzè con l’Orchestra Jazz della Sardegna, ma fin dal mattino sono previste attività e spettacoli tra mercatini, band musicali e iniziative per famiglie. Ecco programma, orari e info utili.

Pasquetta turritana 2025 a Porto Torres con il concerto di Tazenda e Rezophonic: arriva anche quest’anno la Pasquetta in musica a Porto Torres, con la manifestazione “Note sotto la torre“, che ruoterà attorno al concerto di Max Gazzè con l’Orchestra Jazz della Sardegna.

Il concerto inizierà nel tardo pomeriggio, alle ore 17:00 di lunedì 21 aprile 2025 , ai piedi della torre aragonese, permettendo così di assistervi anche a chi ha preferito il mare o la montagna per la classica scampagnata di Pasquetta.

Per chi invece sceglierà la cittadina turritana per l’intera giornata, nell’area dell’evento tra piazza Umberto, il Corso e via Mare, che per l’occasione sarà tutta pedonalizzata, si troveranno anche mercatini, musica, animazione e giochi per bambini sin dal mattino.

Programma Pasquetta 2025 a Porto Torres:

Lunedì, 21 aprile 2025:

Mattino:

dalle ore 09:00 alle 13:00 – Apertura straordinaria dell’Antiquarium Turritano Porto Torres e dell’annessa area archeologica (per le visite guidate 334 706 2913)

(per le visite guidate 334 706 2913) dal mattino: Area Asinara Stand di artigianato locale Spazio bimbi con giochi gonfiabili Musica live e concert i per le vie del centro Mostra statica , a cura del Vespa Club Porto Torres



Pomeriggio:

ore 13:00 – Piazza Garibaldi – Bianchi e Berny Band

ore 14:00 – Corso Vittorio Emanuele II – The Two Pop’s

ore 15:00 – Corso Vittorio Emanuele II – Dr. Unkers Rock Band

ore 16:00 – Piazza Garibaldi – DJ Marco Russo

ore 17:00 – Torre Aragonese – Concerto di Max Gazzè con l’Orchestra Jazz della Sardegna

ore 19:30 – Piazza Colombo – Mirko Serra DJ

